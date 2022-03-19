"Минимум 170 оккупантов уже слушают Кобзона". ОТГ "Восток" за сутки уничтожила один самолет, шесть танков и 15 бронированных машин россиян

В ОТГ "Восток" заявили, что "российские фашистские войска понесли тяжелые потери во время очередных попыток прорвать оборону".

"На донецком направлении было уничтожено пять танков, шесть БМП, четыре единицы автомобильной техники, а также один беспилотник типа "Орлан". Оборонцы Мариуполя продолжают демонстрировать неимоверную стойкость и героизм. Сегодня они уничтожили один танк и два БТР врага. Кроме того, при помощи средств ПВО уничтожен один самолет (тип уточняется)", – сказано в сообщении.

Кроме того, артиллерийские подразделения ВСУ на восточном направлении уничтожили колонну обеспечения из двух топливозаправщиков и четырех автомобилей, а также разбомбили место сосредоточения личного состава и техники оккупационных войск РФ, уничтожив пять БМП и два БТР.

"Что касается личного состава, то минимум 170 российских оккупантов уже слушают Кобзона. Такими темпами украинские воины скоро насобирают целый стадион почитателей [его] творчества", – заключила пресс-служба ОТГ "Восток".

Война России против Украины. Главное (обновляется)