Минобороны Беларуси запросило цены на пакеты для трупов, планирует закупить 1000 штук

"Флагшток" пишет, что оборонное ведомство Беларуси направило соответствующий запрос как минимум в две организации: в государственное предприятие "Белсудэкспертобеспечение" и в компанию, предоставляющую ритуальные услуги, ООО "Фистер". Последняя компания ответила военным, что не реализует мешки для трупов, отмечает издание.

"Белсудэкспертобеспечение" ответило МО РБ, что может произвести тысячу пакетов для трупов в течение 10 календарных дней. Журналист "Флагштока" позвонил автору письма – начальнице отдела маркетинга РУП "Белсудэкспертобеспечение" Веронике Ковальчук. Она подтвердила, что давала ответ в адрес Минобороны про тысячу санитарных мешков.

23 февраля, за день до полномасштабного вторжения России в Украину, СБУ сообщила о закупке российским минобороны 45 тыс. целлофановых пакетов для трупов, писала "Украинская правда".