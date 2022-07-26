Минобороны Беларуси запросило цены на пакеты для трупов, планирует закупить 1000 штук

"Флагшток" пишет, что оборонное ведомство Беларуси направило соответствующий запрос как минимум в две организации: в государственное предприятие "Белсудэкспертобеспечение" и в компанию, предоставляющую ритуальные услуги, ООО "Фистер". Последняя компания ответила военным, что не реализует мешки для трупов, отмечает издание.
"Белсудэкспертобеспечение" ответило МО РБ, что может произвести тысячу пакетов для трупов в течение 10 календарных дней. Журналист "Флагштока" позвонил автору письма – начальнице отдела маркетинга РУП "Белсудэкспертобеспечение" Веронике Ковальчук. Она подтвердила, что давала ответ в адрес Минобороны про тысячу санитарных мешков.
23 февраля, за день до полномасштабного вторжения России в Украину, СБУ сообщила о закупке российским минобороны 45 тыс. целлофановых пакетов для трупов, писала "Украинская правда".
Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.
С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты, также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, обстреливавших Украину. 25 июня россияне впервые нанесли авиационный удар по Украине из воздушного пространства Беларуси с дальних бомбардировщиков Ту-22, сообщали в ВСУ.
В конце мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил создать "народное ополчение".
22 июня Беларусь начала мобилизационные учения у границ Украины, впоследствии их продлили до 9 июля. В начале июля учения активизировались, в страну прибыли российские военные летчики, проводились тренировки по десантированию. В том или ином объеме серия учений в РБ неоднократно продлевалась, сейчас актуальная дата их окончания – 31 июля.
Президент Украины Владимир Зеленский 26 июня обратился к белорусам и заявил, что их "втягивают в войну даже активнее, чем в феврале и весной". Он призвал "простых людей Беларуси" не участвовать в этой войне.