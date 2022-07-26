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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Минобороны Беларуси запросило цены на пакеты для трупов, планирует закупить 1000 штук

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Минобороны Беларуси заинтересовалось санитарными мешками для тел погибших, хотя власти страны отрицают планы активного участия в войне
Минобороны Беларуси заинтересовалось санитарными мешками для тел погибших, хотя власти страны отрицают планы активного участия в войне
Фото: depositphotos.com

Министерство обороны Беларуси проводит изучение ценовых предложений о закупке "пакетов для транспортировки тел умерших" в количестве 1000 штук, сообщает 25 июля издание "Флагшток" на основании оказавшихся в распоряжении редакции документов.

"Флагшток" пишет, что оборонное ведомство Беларуси направило соответствующий запрос как минимум в две организации: в государственное предприятие "Белсудэкспертобеспечение" и в компанию, предоставляющую ритуальные услуги, ООО "Фистер". Последняя компания ответила военным, что не реализует мешки для трупов, отмечает издание.

"Белсудэкспертобеспечение" ответило МО РБ, что может произвести тысячу пакетов для трупов в течение 10 календарных дней. Журналист "Флагштока" позвонил автору письма – начальнице отдела маркетинга РУП "Белсудэкспертобеспечение" Веронике Ковальчук. Она подтвердила, что давала ответ в адрес Минобороны про тысячу санитарных мешков.

23 февраля, за день до полномасштабного вторжения России в Украину, СБУ сообщила о закупке российским минобороны 45 тыс. целлофановых пакетов для трупов, писала "Украинская правда".

Контекст:

Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты, также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, обстреливавших Украину. 25 июня россияне впервые нанесли авиационный удар по Украине из воздушного пространства Беларуси с дальних бомбардировщиков Ту-22, сообщали в ВСУ.

В конце мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил создать "народное ополчение".

22 июня Беларусь начала мобилизационные учения у границ Украины, впоследствии их продлили до 9 июля. В начале июля учения активизировались, в страну прибыли российские военные летчики, проводились тренировки по десантированию. В том или ином объеме серия учений в РБ неоднократно продлевалась, сейчас актуальная дата их окончания – 31 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 июня обратился к белорусам и заявил, что их "втягивают в войну даже активнее, чем в феврале и весной". Он призвал "простых людей Беларуси" не участвовать в этой войне.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, военные, мобилизация, вторжение, Минобороны, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, учения, погибшие, границы, российские оккупанты
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