Минск просит Москву ускоренно поддержать "уязвимую экономику" на фоне санкций

Головченко, в частности, сказал, что "в этих условиях надо действовать быстро и согласованно", и отметил важность поддержки Беларуси Россией "с учетом высокой уязвимости белорусской экономики к внешним шокам".
Белорусский премьер-министр попросил Россию о переносе реструктуризации кредитной задолженности по государственным кредитам правительства и финансовых институтов РФ и о переходе на "новую систему ценообразования" на поставляемую российскую нефть, которая "обеспечивала бы стабильную работу белорусских НПЗ с минимальной рентабельностью".
Кроме того, белорусские власти просят россиян зафиксировать цены на природный газ для Беларуси в российских рублях "с привязкой к действующим оптовым ценам на газ для близлежащих российских регионов".
Также Минск предложил "нарастить поставки белорусской машиностроительной продукции на российский рынок" и способствовать участию Беларуси в реализации программ импортозамещения, а также "полноценному участию" оборонного сектора экономики Беларуси в реализации мероприятий гособоронзаказа Российской Федерации и "снятию административных барьеров" в сфере военно-технического сотрудничества.
Война России против Украины. Главное
С 24 февраля с территории Беларуси систематически наносятся ракетные удары по военным и гражданским объектам в Украине. По данным управления Сил теробороны "Север", белорусские войска также вошли на территорию Черниговской области. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что белорусская армия в войне в Украине "участия не принимала и принимать не намерена".
В течение февраля – марта ЕС принял три пакета санкций против РФ и Беларуси за агрессию против Украины, в том числе запретил операции с центробанками двух стран и отключил некоторые российские и белорусские банки от международной межбанковской системы SWIFT.