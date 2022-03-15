Минск просит Москву ускоренно поддержать "уязвимую экономику" на фоне санкций

Головченко, в частности, сказал, что "в этих условиях надо действовать быстро и согласованно", и отметил важность поддержки Беларуси Россией "с учетом высокой уязвимости белорусской экономики к внешним шокам".

Белорусский премьер-министр попросил Россию о переносе реструктуризации кредитной задолженности по государственным кредитам правительства и финансовых институтов РФ и о переходе на "новую систему ценообразования" на поставляемую российскую нефть, которая "обеспечивала бы стабильную работу белорусских НПЗ с минимальной рентабельностью".

Кроме того, белорусские власти просят россиян зафиксировать цены на природный газ для Беларуси в российских рублях "с привязкой к действующим оптовым ценам на газ для близлежащих российских регионов".

Также Минск предложил "нарастить поставки белорусской машиностроительной продукции на российский рынок" и способствовать участию Беларуси в реализации программ импортозамещения, а также "полноценному участию" оборонного сектора экономики Беларуси в реализации мероприятий гособоронзаказа Российской Федерации и "снятию административных барьеров" в сфере военно-технического сотрудничества.

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