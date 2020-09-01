Минские переговоры остаются единственным путем для достижения мира в Украине – Совбез ООН

31 августа председатель Совета Безопасности ООН, постоянный представитель Индонезии Диан Трианшах Джани представил Генеральной Ассамблее ООН доклад о работе в 2019 году. В нем говорится, что в поле зрения совета находился ряд серьезных неурегулированных конфликтов и ситуаций в Африке, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и в Европе, в том числе в Украине. Об этом сообщил Центр новостей ООН.
По вопросу урегулирования конфликта на Донбассе выступили помощник генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам, заместитель координатора чрезвычайной помощи Урсула Мюллер, наблюдатель специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Эртугрул Апакан и специальный представитель действующего председателя ОБСЕ Мартин Сайдик.
"Минские соглашения, хотя они во многом не выполняются, остаются единственной согласованной основой для достижения мира путем переговоров на востоке Украины", – заявили они.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).
До недавнего времени украинскую делегацию в Минске возглавлял второй президент Украины Леонид Кучма. 28 июля Офис президента Украины сообщил, что Кучма подал в отставку и больше не будет принимать участие в работе ТКГ.
30 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил главой делегации первого президента Украины Леонида Кравчука. Он заявлял, что своей основной миссией на этой должности считает завершение войны на Донбассе.
18 августа Зеленский назначил первым заместителем Кравчука первого премьер-министра независимой Украины Витольда Фокина.