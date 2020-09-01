Минские переговоры остаются единственным путем для достижения мира в Украине – Совбез ООН

На Генеральной Ассамблее ООН представили доклад о работе Совета Безопасности в 2019 году. Речь в нем, в частности, шла об урегулировании ситуации на Донбассе.

В Совбезе ООН считают, что у Минских соглашений нет альтернативы Скриншот: news.un.org

31 августа председатель Совета Безопасности ООН, постоянный представитель Индонезии Диан Трианшах Джани представил Генеральной Ассамблее ООН доклад о работе в 2019 году. В нем говорится, что в поле зрения совета находился ряд серьезных неурегулированных конфликтов и ситуаций в Африке, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и в Европе, в том числе в Украине. Об этом сообщил Центр новостей ООН.

По вопросу урегулирования конфликта на Донбассе выступили помощник генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам, заместитель координатора чрезвычайной помощи Урсула Мюллер, наблюдатель специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Эртугрул Апакан и специальный представитель действующего председателя ОБСЕ Мартин Сайдик.

"Минские соглашения, хотя они во многом не выполняются, остаются единственной согласованной основой для достижения мира путем переговоров на востоке Украины", – заявили они.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.