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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Берлинале состоялся показ первого трейлера украинского киноальманаха "Война глазами животных". Видео

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Макухин, Афельт, Кохан, Громов и Каменский во время показа первого трейлера украинского киноальманаха на Берлинале
Макухин, Афельт, Кохан, Громов и Каменский во время показа первого трейлера украинского киноальманаха на Берлинале
Фото предоставлено командой проекта

На международном Берлинском кинофестивале состоялась презентация первого трейлера украинского киноальманаха "Война глазами животных" о нападении РФ на Украину, снятого украинской кинокомпанией Sota Cinema Group. В него вошли кадры из трех новелл, съемки которых завершились в январе 2023 года. Об этом сообщается в пресс-релизе, который представители кинокомпании предоставили интернет-изданию "ГОРДОН".

На показе трейлера присутствовали продюсер Sota Cinema Group Алексей Макухин и режиссер Олег Кохан, режиссер эстонской кинокомпании HypnoFilms Владимир Каменский и продюсер Алия Афельт, а также сценарист киноальманаха Владимир Громов. Главными героями первых новелл стали корова, белый кролик и собака, которая оказалась волком. 

Кохан подчеркнул, что в новеллах рассказывается не просто о спасении животных, а идет речь о войне как гуманитарной катастрофе, которая уничтожает все живое. По словам Кохана, к съемкам проекта готовы присоединиться и зарубежные режиссеры.

"Тот факт, что иностранные коллеги разделили с нами эту страшную реальность, доказывает актуальность темы экоцида в Украине для всего мира,   заявил режиссер. – На Berlinale Co-Production Market – одном из самых больших рынков Европы Sota Cinema Group провела переговоры с sale-агентами относительно дистрибьюции киноальманаха, а также подписала меморандум относительно сотрудничества по производству киноальманаха с HypnoFilm". 

В рамках проекта украинские и иностранные режиссеры снимут в целом 11 киноновелл о войне по мотивах реальных событий. Героями еще восьми новелл станут коза, рыбки и, вероятно, пес Патрон. Съемки следующих трех новелл состоятся этой весной. Мировая премьера киноальманаха состоится в конце 2023 года.

По словам представителя HypnoFilms Каменского, кино является мощным оружием в борьбе за сохранение экосистемы всего цивилизованного мира.

ВИДЕО
Видео: SOTA Cinema Group / YouTube
Контекст:

Открытие Берлинале состоялось 16 февраля. Закрытие фестиваля в Берлине состоится 26 февраля. В день открытия фестиваля к присутствующим обратился президент Украины Владимир Зеленский.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: животные, переговоры, кинофестиваль, режиссер, Берлинале, война России против Украины, трейлер, продюсер, сотрудничество, Олег Кохан, презентация, новелла
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