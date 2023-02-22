На Берлинале состоялся показ первого трейлера украинского киноальманаха "Война глазами животных". Видео

Макухин, Афельт, Кохан, Громов и Каменский во время показа первого трейлера украинского киноальманаха на Берлинале Фото предоставлено командой проекта

На показе трейлера присутствовали продюсер Sota Cinema Group Алексей Макухин и режиссер Олег Кохан, режиссер эстонской кинокомпании HypnoFilms Владимир Каменский и продюсер Алия Афельт, а также сценарист киноальманаха Владимир Громов. Главными героями первых новелл стали корова, белый кролик и собака, которая оказалась волком.

Кохан подчеркнул, что в новеллах рассказывается не просто о спасении животных, а идет речь о войне как гуманитарной катастрофе, которая уничтожает все живое. По словам Кохана, к съемкам проекта готовы присоединиться и зарубежные режиссеры.

"Тот факт, что иностранные коллеги разделили с нами эту страшную реальность, доказывает актуальность темы экоцида в Украине для всего мира, – заявил режиссер. – На Berlinale Co-Production Market – одном из самых больших рынков Европы – Sota Cinema Group провела переговоры с sale-агентами относительно дистрибьюции киноальманаха, а также подписала меморандум относительно сотрудничества по производству киноальманаха с HypnoFilm".

В рамках проекта украинские и иностранные режиссеры снимут в целом 11 киноновелл о войне по мотивах реальных событий. Героями еще восьми новелл станут коза, рыбки и, вероятно, пес Патрон. Съемки следующих трех новелл состоятся этой весной. Мировая премьера киноальманаха состоится в конце 2023 года.

По словам представителя HypnoFilms Каменского, кино является мощным оружием в борьбе за сохранение экосистемы всего цивилизованного мира.



ВИДЕО

Видео: SOTA Cinema Group / YouTube