На юго-востоке Украины в российских группировках воюют мобилизованные в ОРДЛО – Генштаб

Отмечается, что Харьков частично заблокирован оккупантами, и поскольку захватить его они не могут, то продолжают артиллерией уничтожать инфраструктуру города.

На некоторых оккупированных территориях Харьковской области россияне вывели из строя сеть сотовой связи и распространяют пропаганду, убеждая не сопротивляться оккупантам. Генштаб призвал украинцев не верить вражеской пропаганде.

"На донецком и таврическом направлениях, по имеющейся информации, противник находится в готовности к наступательным действиям. Продолжает сосредоточивать основные усилия на захвате отдельных кварталов города Мариуполя и наносить авиационные удары. Враг пытается проводить штурмовые действия в районах населенных пунктов Северодонецк, Рубежное и Попасная", – говорится в сводке.

В боях на юго-востоке Украины действуют отдельные подразделения пяти мотострелковых полков, которые комплектовали с помощью принудительной мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

"Структурно указанные полки насчитывают до пяти батальонов численностью около 300 военнослужащих в каждом. Опыт ведения боевых действий имеет только 5–10% личного состава указанных подразделений. Управление полков состоит из офицеров вооруженных сил РФ. Эти формирования испытывают значительные проблемы с обеспечением вооружением, боеприпасами и медикаментами", – добавили в Генштабе.

В сводке отмечается, что оккупанты продолжают противоправные действия в отношении гражданского населения на временно захваченных территориях.

Война России против Украины. Главное (обновляется)