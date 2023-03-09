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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На разминирование 1 га понадобится до 10 лет, сроки могут быть больше – ГСЧС Украины

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Наиболее загрязненные в Украине Харьковская и Херсонская области, отметили в ГСЧС
Наиболее загрязненные в Украине – Харьковская и Херсонская области, отметили в ГСЧС
Фото: EPA (архив)

В результате войны, которую в феврале 2022 года начала Россия, около 30% территории Украины загрязнено взрывоопасными предметами.

Об этом 7 марта в эфире "Украинского радио" сообщил спикер ГСЧС Украины Александр Хорунжий.

По его словам, наиболее загрязненные в Украине – Харьковская и Херсонская области, где враг находился дольше всего.

"Точного времени для разминирования 1 га никто не даст. Относительно общих приблизительных цифр, которые определяли эксперты, это до 10 лет. Но это предварительная цифра, думаю, сроки будут больше, потому что мы не знаем, какая сейчас ситуация на оккупированных территориях", – отметил представитель ГСЧС.

В первую очередь саперы разминируют объекты критической инфраструктуры, продолжил Хорунжий.

"Это линии электропередачи, водопроводы, газопроводы и другие объекты, необходимые для обеспечения нормальной жизни. Далее отрабатываются заявки людей, которые возвращаются в свое жилье и находят взрывоопасные предметы", – рассказал спикер ГСЧС Украины.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской и Херсонской областей с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года.

Харьков они взять не смогли. По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

В ноябре 2022 года силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

Развязанная Россией война привела к образованию в Украине самого большого в мире минного поля площадью 250 тыс. км², заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 8 января 2023 года.

Учитывая масштабы загрязнения, при имеющихся у Украины ресурсах разминирование может продлиться 70 лет, отметила 4 марта вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.

Теги: Россия, Украина, ГСЧС, оккупация, Херсонская область, Харьковская область, газопровод, саперы, жилье, война России против Украины, разминирование, мины, инфраструктура, население, спикер
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