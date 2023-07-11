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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На саммите НАТО в Вильнюсе США дадут "позитивный сигнал" по поводу членства Украины – Салливан

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Салливан отметил, что на саммите будет согласован новый пакет помощи НАТО для Украины
Салливан отметил, что на саммите будет согласован новый пакет помощи НАТО для Украины
Фото: ЕРА

На стартовавшем сегодня саммите НАТО в Вильнюсе США дадут "позитивный сигнал" по поводу членства Украины в Альянсе. Об этом 11 июля заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, сообщает The Guardian.

По его словам, "позитивный сигнал" о будущем членстве Украины также пошлют и другие страны Альянса.

Помимо этого, Салливан отметил, что на саммите будет согласован новый пакет помощи НАТО для Украины.

Сегодня в Вильнюсе стартовал саммит НАТО, который определит перспективы членства Украины в Альянсе.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.

30 сентября 2022 года – после того как президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом Украине помогают члены Альянса.

Зеленский отмечал, что необходим четкий алгоритм движения Украины к вступлению в НАТО. "Конкретные решения относительно дальнейшего движения Украины к членству и безопасности нашей страны на период до вступления в Альянс – это то, что позволит нам считать Вильнюсский саммит успешным", – сказал президент.

Декларации, в которых поддерживается будущее вступление Украины в НАТО, по состоянию на 8 июля подписали 23 страны из 31, входящей в блок.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, НАТО, саммит НАТО, членство, Джейк Салливан, вступление Украины в НАТО
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