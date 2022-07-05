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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На шахте имени Засядько в оккупированном Донецке под землей застряли 66 горняков. Утром в городе взорвался склад с боеприпасами – СМИ

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В городе произошла серия взрывов, по-видимому, сдетонировал склад боеприпасов российской армии
В городе произошла серия взрывов, по-видимому, сдетонировал склад боеприпасов российской армии
Фото: ЕРА

В шахте имени Засядько, расположенной в оккупированном Донецке, из-за перебоев с электричеством под землей заблокированы 66 шахтеров. Об этом сообщает ТАСС и Telegram-канал "Типичный Донецк".

Паблик пишет, что в Киевском и Куйбышевском районах обесточено пять подстанций и без электричества остаются 26 тыс. абонентов.

С утра канал информировал, что в городе произошла серия взрывов, по-видимому, сдетонировал склад боеприпасов российской армии, который захватчики разместили в здании "КамАЗ-центра" в Киевском районе.

Контекст:

В начале июня активизировались обстрелы Донецка оккупантами. Так, 5 июня, на вторые стуки обстрелов, Центр противодействия дезинформации сообщал, что российские военные для создания выгодной российским пропагандистам картинки в СМИ обстреляли центр города. При этом очевидцы говорят, что удары наносили со стороны оккупированной Макеевки.

Утром 5 июля "глава администрации" оккупированного Донецка Алексей Кулемзин сообщил 4 июля в Telegram об обстрелах Куйбышевского и Киевского районов города и о "сильном задымлении" в районе железнодорожного вокзала. Возгорание в Донецке подтвердил в Telegram спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, по его данным, пожар произошел из-за "нарушения правил противопожарной безопасности".

Теги: Донецк, взрыв, оккупация, шахтеры, боеприпасы, шахта имени Засядько, война России против Украины
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