На шахте имени Засядько в оккупированном Донецке под землей застряли 66 горняков. Утром в городе взорвался склад с боеприпасами – СМИ

Паблик пишет, что в Киевском и Куйбышевском районах обесточено пять подстанций и без электричества остаются 26 тыс. абонентов.

С утра канал информировал, что в городе произошла серия взрывов, по-видимому, сдетонировал склад боеприпасов российской армии, который захватчики разместили в здании "КамАЗ-центра" в Киевском районе.