На шахте имени Засядько в оккупированном Донецке под землей застряли 66 горняков. Утром в городе взорвался склад с боеприпасами – СМИ

Паблик пишет, что в Киевском и Куйбышевском районах обесточено пять подстанций и без электричества остаются 26 тыс. абонентов.
С утра канал информировал, что в городе произошла серия взрывов, по-видимому, сдетонировал склад боеприпасов российской армии, который захватчики разместили в здании "КамАЗ-центра" в Киевском районе.
В начале июня активизировались обстрелы Донецка оккупантами. Так, 5 июня, на вторые стуки обстрелов, Центр противодействия дезинформации сообщал, что российские военные для создания выгодной российским пропагандистам картинки в СМИ обстреляли центр города. При этом очевидцы говорят, что удары наносили со стороны оккупированной Макеевки.
Утром 5 июля "глава администрации" оккупированного Донецка Алексей Кулемзин сообщил 4 июля в Telegram об обстрелах Куйбышевского и Киевского районов города и о "сильном задымлении" в районе железнодорожного вокзала. Возгорание в Донецке подтвердил в Telegram спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, по его данным, пожар произошел из-за "нарушения правил противопожарной безопасности".