На украинскую журналистку Соколовскую, сотрудничавшую с российскими телеканалами, в России завели дело о военных "фейках"

По данным следствия, Соколовская в период с марта по май 2022 года якобы публично распространила в открытом доступе для неограниченного круга лиц в Telegram-канале информацию о действиях российских военных против мирного населения Украины.
Янина Соколовская – главный редактор "Известий в Украине". В разные годы сотрудничала также с "Коммерсантом", "РИА Новости Украина", "Россией 24", "Первым каналом", отмечает ОВД-Инфо.
В феврале она сообщила, что выехала в Европу после начала военной операции и проживает там вместе с семьей, напоминает РБК.