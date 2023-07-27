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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На украинскую журналистку Соколовскую, сотрудничавшую с российскими телеканалами, в России завели дело о военных "фейках"

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Против Соколовской открыли дело в России
Против Соколовской открыли дело в России
Фото: Янина Соколовская / Facebook

В стране-агрессоре России возбуждено уголовное дело в отношении украинской журналистки Янины Соколовской. Она обвиняется в публичном распространении "заведомо ложной информации" об использовании вооруженных сил Российской Федерации. Об этом 26 июля сообщил Cледственный комитет РФ по Москве в Telegram.

По данным следствия, Соколовская в период с марта по май 2022 года якобы публично распространила в открытом доступе для неограниченного круга лиц в Telegram-канале  информацию о действиях российских военных против мирного населения Украины. 

Telegram-канал Mash опубликовал видео с обыска с собаками в московской квартире журналистки.

Об обыске также написал Telegram-канал Shot.

Контекст:

Янина Соколовская – главный редактор "Известий в Украине". В разные годы сотрудничала также с "Коммерсантом", "РИА Новости Украина", "Россией 24", "Первым каналом", отмечает ОВД-Инфо.

В феврале она сообщила, что выехала в Европу после начала военной операции и проживает там вместе с семьей, напоминает РБК.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, российская пропаганда, война России против Украины, уголовное дело, Янина Соколова
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