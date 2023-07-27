На украинскую журналистку Соколовскую, сотрудничавшую с российскими телеканалами, в России завели дело о военных "фейках"

Против Соколовской открыли дело в России Фото: Янина Соколовская / Facebook

По данным следствия, Соколовская в период с марта по май 2022 года якобы публично распространила в открытом доступе для неограниченного круга лиц в Telegram-канале информацию о действиях российских военных против мирного населения Украины.

Telegram-канал Mash опубликовал видео с обыска с собаками в московской квартире журналистки.

Об обыске также написал Telegram-канал Shot.