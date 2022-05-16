На юге Украины оккупанты не ведут боевых действий, обстреливают гражданскую инфраструктуру – Генштаб ВСУ

Страдает население в том числе Запорожской области Фото: Головне управління ДСНС України у Запорізькій області / Facebook (архив)

"На новопавловском и запорожском направлениях активных боевых действий враг не вел. Совершал огневое поражение гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Времовка, Новоселка, Малая Токмачка и Новоандреевка. Нанес авиационный удар по населенному пункту Малиновка", – говорится в сообщении.

Примерно такая же ситуация, по данным украинских военных, и на южнобужском направлении.

"Враг активных боевых действий не вел, производил обстрелы гражданской инфраструктуры из ствольной артиллерии и минометов в районах населенных пунктов Александровка, Шевченково и Нововоронцовка", – объяснили в Генштабе ВСУ.

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