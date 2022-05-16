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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На юге Украины оккупанты не ведут боевых действий, обстреливают гражданскую инфраструктуру – Генштаб ВСУ

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Страдает население в том числе Запорожской области
Страдает население в том числе Запорожской области
Фото: Головне управління ДСНС України у Запорізькій області / Facebook (архив)

В южной части Украины российские оккупанты сосредоточились на обстрелах гражданской инфраструктуры. Об этом 16 мая проинформировал в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На новопавловском и запорожском направлениях активных боевых действий враг не вел. Совершал огневое поражение гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Времовка, Новоселка, Малая Токмачка и Новоандреевка. Нанес авиационный удар по населенному пункту Малиновка", – говорится в сообщении.

Примерно такая же ситуация, по данным украинских военных, и на южнобужском направлении.

"Враг активных боевых действий не вел, производил обстрелы гражданской инфраструктуры из ствольной артиллерии и минометов в районах населенных пунктов Александровка, Шевченково и Нововоронцовка", – объяснили в Генштабе ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/318398300473255

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия масштабно вторглась в Украину 24 февраля, захватив часть территорий на севере, юге и северо-востоке страны.

В начале апреля российских оккупантов выбили из северных областей Украины, сейчас врага вытесняют с северной части Харьковской области.

Активные бои идут на Донбассе.

Теги: Россия, война, Генштаб ВСУ, авиация, артиллерия, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, инфраструктура, миномет, российские оккупанты
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