Начато производство по захвату и угону оккупантами пяти украинских кораблей с зерном из морского порта Бердянска

"По данным следствия, представители вооруженных сил страны-агрессора с угрозой применения насилия захватили пять морских судов, стоявших в порту города Бердянска. Корабли были загружены украинским зерном", – говорится в сообщении.

Уголовное производство открыто по факту захвата и угона морского судна (ч. 3 ст. 278 Уголовного кодекса Украины).



Досудебное расследование ведут следователи управления Нацполиции в Запорожской области при процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры.

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