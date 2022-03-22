Начато производство по захвату и угону оккупантами пяти украинских кораблей с зерном из морского порта Бердянска

"По данным следствия, представители вооруженных сил страны-агрессора с угрозой применения насилия захватили пять морских судов, стоявших в порту города Бердянска. Корабли были загружены украинским зерном", – говорится в сообщении.
Уголовное производство открыто по факту захвата и угона морского судна (ч. 3 ст. 278 Уголовного кодекса Украины).
Досудебное расследование ведут следователи управления Нацполиции в Запорожской области при процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным аналитического сайта The Observatory of Economic Complexity, Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, на ее долю приходится более 18% международного экспорта. Украина является пятым по величине экспортером пшеницы (после России, Франции, США и Канады), на ее долю приходится примерно 7% мировых продаж.
Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на пищевые продукты, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан.
Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий рассказал 11 марта, что Украина производит продукции в пять раз больше, чем потребляет, поэтому запасов продовольствия для внутреннего потребления достаточно. Украина в год потребляет 8 млн тонн пшеницы, а в стране накоплено около 6 млн тонн, летом уже будет урожай озимой. Кукурузы страна потребляет 7 млн тонн, а накоплено 15 млн тонн, то есть двухлетний запас. "Подсолнечного масла у нас еще на пять лет. Сахара – на полтора года", – добавил Высоцкий.