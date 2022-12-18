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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Не с нацистской Россией". Зеленский рассказал, когда Украина сможет вернуться к переговорам с РФ

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Зеленский рассказал об условиях переговоров с Россией
Зеленский рассказал об условиях переговоров с Россией
Фото: president.gov.ua

После войны Украина сможет возобновить диалог с Россией только при соблюдении определенных условий. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью французским каналам TF1 и LCI, которое 18 декабря опубликовала в YouTube пресс-служба Офиса президента.

"Нас не интересует Москва, Санкт-Петербург, чужие земли. Нас не интересует жизнь Российской Федерации. Нас интересует только наша земля, и мы хотим ее деоккупировать. Разговаривать нужно с той Россией, которая готова уважать вас, которая готова говорить не оружием, а словами. Которая готова отдать ваши законные территории с точки зрения международного права. Вот с такой Россией можно будет говорить. Но не с этой, не с нацистской Россией", – сказал Зеленский.

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

20 сентября коллаборационные "власти" в ХерсонскойЗапорожской, Донецкой и Луганской областях приняли решение о проведении псевдореферендума о "вхождении" в состав России. Псевдореферендумы планируют проводить 23–27 сентября

Россия признает результаты так называемых референдумов на оккупированных территориях Украины, заявил Путин 21 сентября.

Теги: Россия, Владимир Путин, переговоры, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины
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