"Не с нацистской Россией". Зеленский рассказал, когда Украина сможет вернуться к переговорам с РФ

"Нас не интересует Москва, Санкт-Петербург, чужие земли. Нас не интересует жизнь Российской Федерации. Нас интересует только наша земля, и мы хотим ее деоккупировать. Разговаривать нужно с той Россией, которая готова уважать вас, которая готова говорить не оружием, а словами. Которая готова отдать ваши законные территории с точки зрения международного права. Вот с такой Россией можно будет говорить. Но не с этой, не с нацистской Россией", – сказал Зеленский.