"Не с нацистской Россией". Зеленский рассказал, когда Украина сможет вернуться к переговорам с РФ

"Нас не интересует Москва, Санкт-Петербург, чужие земли. Нас не интересует жизнь Российской Федерации. Нас интересует только наша земля, и мы хотим ее деоккупировать. Разговаривать нужно с той Россией, которая готова уважать вас, которая готова говорить не оружием, а словами. Которая готова отдать ваши законные территории с точки зрения международного права. Вот с такой Россией можно будет говорить. Но не с этой, не с нацистской Россией", – сказал Зеленский.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
20 сентября коллаборационные "власти" в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях приняли решение о проведении псевдореферендума о "вхождении" в состав России. Псевдореферендумы планируют проводить 23–27 сентября.
Россия признает результаты так называемых референдумов на оккупированных территориях Украины, заявил Путин 21 сентября.