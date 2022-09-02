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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Невзоров: России, вероятно, придется подбирать другое название. Как родственники Чикатило в свое время меняли фамилию

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Название России "точно придется менять", считает Невзоров
Название России "точно придется менять", считает Невзоров
Скриншот: Александр Невзоров / YouTube

Россия, которая 24 февраля напала на Украину, сама "съела, сожгла, растоптала то значение, которое было" в ее названии.

Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказал российский телеведущий и публицист Александр Невзоров.

"Теперь это имя убийцы. В Буче [под Киевом] – имя насилия, имя садизма, имя массовых уничтожений людей, военного позора. Знаешь, как родственники [серийного убийцы и маньяка Андрея] Чикатило в свое время вынуждены были менять фамилию, потому что приходят в отдел кадров со своей фамилией – и там читают: "А, Чикатило..." – "Нет, нет. Я брат". Или племянник. "А, нет, идите, товарищ, на фиг". И вот здесь я боюсь, что примерно такая реакция на понятие "русский", как на понятие "Чикатило". Название точно придется менять", – считает Невзоров.

По его словам, впереди "еще такое количество событий, драм, переворотов, разворотов, кровищи, трещин: социальных и географических", что новое название для России "сейчас рано загадывать".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

На территорию Киевской области российские военные зашли 24 февраля. Они пытались захватить столицу, чтобы сместить действующую власть. По данным СБУ, президент РФ Владимир Путин планировал блицкриг, но он провалился.

2 апреля Киевскую область освободили от оккупантов. В населенных пунктах региона были найдены более тысячи тел гражданских. Большинство из них убили из огнестрельного оружия.

В августе в Бучанской общине Киевской области сообщили, что после освобождения от российских оккупационных войск в начале апреля обнаружили более 400 тел.

Украина расследует почти 26 тыс. предполагаемых военных преступлений, совершенных российскими оккупационными войсками после полномасштабного вторжения, сообщили в Офисе генпрокурора 7 августа.

Украинские власти неоднократно призывали Запад признать Россию государством-террористом или государством – спонсором терроризма.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Александр Невзоров, Дмитрий Гордон, Украина, вторжение, преступление, война России против Украины, насилие, интервью, маньяк, Андрей Чикатило, российские военные, российские оккупанты
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