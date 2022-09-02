Невзоров: России, вероятно, придется подбирать другое название. Как родственники Чикатило в свое время меняли фамилию

Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказал российский телеведущий и публицист Александр Невзоров.
"Теперь это имя убийцы. В Буче [под Киевом] – имя насилия, имя садизма, имя массовых уничтожений людей, военного позора. Знаешь, как родственники [серийного убийцы и маньяка Андрея] Чикатило в свое время вынуждены были менять фамилию, потому что приходят в отдел кадров со своей фамилией – и там читают: "А, Чикатило..." – "Нет, нет. Я брат". Или племянник. "А, нет, идите, товарищ, на фиг". И вот здесь я боюсь, что примерно такая реакция на понятие "русский", как на понятие "Чикатило". Название точно придется менять", – считает Невзоров.
По его словам, впереди "еще такое количество событий, драм, переворотов, разворотов, кровищи, трещин: социальных и географических", что новое название для России "сейчас рано загадывать".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
На территорию Киевской области российские военные зашли 24 февраля. Они пытались захватить столицу, чтобы сместить действующую власть. По данным СБУ, президент РФ Владимир Путин планировал блицкриг, но он провалился.
2 апреля Киевскую область освободили от оккупантов. В населенных пунктах региона были найдены более тысячи тел гражданских. Большинство из них убили из огнестрельного оружия.
В августе в Бучанской общине Киевской области сообщили, что после освобождения от российских оккупационных войск в начале апреля обнаружили более 400 тел.
Украина расследует почти 26 тыс. предполагаемых военных преступлений, совершенных российскими оккупационными войсками после полномасштабного вторжения, сообщили в Офисе генпрокурора 7 августа.
Украинские власти неоднократно призывали Запад признать Россию государством-террористом или государством – спонсором терроризма.