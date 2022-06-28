ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Об уходе из РФ в один день заявили производители покрышек, лифтов и бытовой техники

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Michelin продает заводы и магазины в РФ
Michelin продает заводы и магазины в РФ
Фото: ЕРА

Марка бытовой техники Whirlpool, лидер в области производства лифтов и эскалаторов KONE и изготовитель автомобильных шин Michelin 28 июня заявили о ликвидации мощностей в России и уходе с ее рынка.

Michelin заявила, что торговые точки, завод и компания будут переданы российскому менеджменту, который образует отдельную структуру. Официальная причина ухода – невозможность поставок в Россию.

Whirlpool подписал соглашение с турецкой компанией Arcelik о продаже своих мощностей в рассрочку на 10 лет. Новый собственник намерен и далее производить на заводе в Липецке холодильники и стиральные машины.

KONЕ официально заявила, что уходит из РФ из-за ее вторжения в Украину. Российское подразделение компании также будет продано местному руководству, сделку стороны заключили 28 июня.

Контекст:

После начала военного вторжения России в Украину, произошедшего 24 февраля, из страны-агрессора стали массово уходить международные компании. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета из РФ уже ушли более 300 компаний. Также информацию об отказавшихся сотрудничать с РФ компанией публикует The Page.

В частности, о приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard.

Компания Adidas отказалась от работы со сборной РФ по футболу, Nike закрывает все магазины. Уходят с рынка РФ и крупные ретейлеры: IKEA, Jysk, LEGO.

Производители автомобилей Audi, Chevrolet, Cadillac, Ford, Mercedes, Jaguar, Harley Davidson, Volkswagen, Volvo, Porsche, Renault, Toyota, Scania, Mazda, Honda, Bentley, Aston Martin, Ducati, Lamborghini, Land Rover выходят с рынка. BMW закрывает свои заводы и блокирует поставки, сотрудников 141 сервисного центра Mitsubishi уволили.

Компания Apple приостановила продажу продукции, Samsung остановила поставки телефонов и чипов в РФ, Nokia прекращает поставки оборудования для мобильных операторов, AMD запретила поставки микрочипов и видеокарт, Microsoft приостанавливает продажи новых продуктов.

Приостановили прокат своих фильмов в РФ крупнейшие киностудии: Disney, Warner Bros, Sony, Paramount и Universal Pictures. Стриминговая платформа Netflix также присоединилась к бойкоту.

Многие люксовые бренды также временно закрыли свои магазины в РФ или приостановили онлайн-продажи. Среди них Louis Vuitton, Gucci, Balenciaga, Cartier и многие другие.

McDonald's заявил о временном закрытии всех своих ресторанов в России, а KFC – о "приостановке инвестиций" в РФ. Остановили работу в стране агрессоре и Coca-Cola со Starbucks, PepsiCo решила прекратить там продажу своей газированной воды.

Список компаний, уходящих из России или приостанавливающих свою деятельность, постоянно расширяется.

Теги: Россия, санкции, торговля
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Могилевская о новом бойфренде: Он очень долгое время жил в Америке, старше меня и очень красивый
  Могилевская о новом бойфренде: Он очень долгое время жил в Америке, старше меня и очень красивый
Зеленская: Никто не вправе диктовать, на каком языке выражать любовь к родине
Зеленская: Никто не вправе диктовать, на каком языке выражать любовь к родине
  Ребрик после фразы Демина о поребрике заставила его извиниться в прямом эфире. Видео
  Ребрик после фразы Демина о поребрике заставила его извиниться в прямом эфире. Видео
"Шон, спасибо за поддержку наших людей". Пенн встретился с Зеленским
"Шон, спасибо за поддержку наших людей". Пенн встретился с Зеленским
  Билык о муже Повалий Лихуте: Он смотрит телевизор и радуется от того, что с нами здесь происходит
  Билык о муже Повалий Лихуте: Он смотрит телевизор и радуется от того, что с нами здесь происходит
Дорофеева, которая перестала скрывать роман с Кацуриным, публично обратилась к своему мужу
Дорофеева, которая перестала скрывать роман с Кацуриным, публично обратилась к своему мужу
  Виталий Ким назвал свои две плохие привычки
  Виталий Ким назвал свои две плохие привычки
"Россию ждет позорный нокаут вместе с мерзавцами и молчаливыми "протестующими". Лебединский заявил, что получил американское гражданство
"Россию ждет позорный нокаут вместе с мерзавцами и молчаливыми "протестующими". Лебединский заявил, что получил американское гражданство
"Не убегала, как крысы, из Украины". Байрак высказалась о покинувших Украину звездах
"Не убегала, как крысы, из Украины". Байрак высказалась о покинувших Украину звездах
  "Нас называют итальянской семейкой". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук рассказала о ссорах с мужем и показала свое жилище
  "Нас называют итальянской семейкой". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук рассказала о ссорах с мужем и показала свое жилище
Мадонна станцевала тверк, оттопырив пятую точку. Видео
Мадонна станцевала тверк, оттопырив пятую точку. Видео
  Жадан об украинских артистах, которые выступают за границей: Дело в резонансе. Очень важно, чтобы про Украину говорили
  Жадан об украинских артистах, которые выступают за границей: Дело в резонансе. Очень важно, чтобы про Украину говорили G
Алеся БАЦМАН
Тодоренко родила второго ребенка СМИ
Тодоренко родила второго ребенка – СМИ
Садальский снял вблизи гроб Шатунова во время отпевания. Видео
Садальский снял вблизи гроб Шатунова во время отпевания. Видео
  Тарас Цимбалюк о съемках в клипе группы "Ленинград": Сейчас я бы не снимался в клипе российского артиста
  Тарас Цимбалюк о съемках в клипе группы "Ленинград": Сейчас я бы не снимался в клипе российского артиста
Роднянский: Ты либо поддерживаешь решения, которые ведут к убийствам невинных, либо не согласен с ними и протестуешь. Точка
Роднянский: Ты либо поддерживаешь решения, которые ведут к убийствам невинных, либо не согласен с ними и протестуешь. Точка
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Красавица", "Просто излучается доброта". Виталий Ким показал свою любовь (555688)
2
"Падшая Россия. Приняла эстафету после ...бнувшегося на пол попа". 54-летняя Валерия грохнулась на сцене. Видео (345892)
3
"Моя душа открыта". 44-летняя Толкалина снялась без трусов (233863)
4
"Такое ощущение, что жизнь ее побросала". Арестович оценил "Мисс Крым 2022" и рассмотрел вблизи ее тату на груди (82742)
5
"Да, я здесь был очень давно, но пришло время действий". 38-летний Решетник заявил, что возобновил тренировки в зале (82075)
6
"Я пробовал зарядить по-мужски. Дать уверенности, что все будет нормально". Тополя рассказал о встрече с Зеленским на передовой (73936)
7
"Герой стальных историй". Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила новый рисунок Ми-8, которые летали в осажденный Мариуполь (62120)
8
"Быть в состоянии сделать это в 96 лет – замечательно". Елизавета II вопреки советам врачей проехалась верхом на лошади – СМИ (53332)
 
 
 
 