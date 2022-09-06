Один из пострадавших при взрыве на выставке боеприпасов в Чернигове детей остается в реанимации – ГБР

Всего от взрыва пострадали 15 человек Скриншот: Суспільне Чернігів / YouTube

По ее словам, один из мальчиков находится в очень тяжелом состоянии, он в реанимации. Шестерых детей врачи осмотрели и отпустили домой.

Также, по данным ГБР, за медпомощью обратились семеро взрослых.

"Один находится на стационарном лечении, других тоже врачи отпустили, и они находятся под наблюдением семейного врача", – сообщила Сапьян.

Взрыв на выставке боеприпасов в историческом центре Чернигова произошел 3 сентября утром. Пострадали 15 человек, в том числе дети.

В горсовете Чернигова заявили в тот же день, что разрешения на выставку боеприпасов не было и о ней городские власти не уведомляли.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 414 (нарушение правил обращения с оружием) Уголовного кодекса Украины и сообщили о подозрении двум военнослужащим. Один из них во время демонстрации оружия позволил ребенку взять в руки реактивную противотанковую гранату (РПГ-26) и нажать спусковой крючок, второй – его командир, отдавший приказ привезти оружие на выставку для демонстрации.