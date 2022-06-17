Офицер спецназа США: Мир может прямо сейчас выполнить свои обязательства перед страной, которая воюет с Россией. Нет времени ждать

"Речь об экономических, военных и гуманитарных обещаниях. У мира есть возможность прямо сейчас выполнить свои обязательства перед страной, которая ведет войну против России. Поэтому пора этим странам выполнять те обещания, которые мы слышали на протяжении всего периода, пока Украина воюет с Россией", – отметил Блэкберн.

Он подчеркнул, что артиллерийские орудия и военную технику необходимо отправить в Украину уже сейчас.

"Нет времени ждать. Мы не можем продолжать эти разговоры, встречи и обсуждения, чтобы выполнить эти обещания. Нужно сделать это. Это то, что должно произойти, чтобы развить успех украинцев", – резюмировал офицер.

Война России против Украины. Главное (обновляется)