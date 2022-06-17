Офицер спецназа США: Мир может прямо сейчас выполнить свои обязательства перед страной, которая воюет с Россией. Нет времени ждать

"Речь об экономических, военных и гуманитарных обещаниях. У мира есть возможность прямо сейчас выполнить свои обязательства перед страной, которая ведет войну против России. Поэтому пора этим странам выполнять те обещания, которые мы слышали на протяжении всего периода, пока Украина воюет с Россией", – отметил Блэкберн.
Он подчеркнул, что артиллерийские орудия и военную технику необходимо отправить в Украину уже сейчас.
"Нет времени ждать. Мы не можем продолжать эти разговоры, встречи и обсуждения, чтобы выполнить эти обещания. Нужно сделать это. Это то, что должно произойти, чтобы развить успех украинцев", – резюмировал офицер.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
В преддверии третьей встречи контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе в Офисе президента заявили, что украинской армии для достижения паритета с Россией на фронте необходимы несколько тысяч единиц тяжелой техники.
В заседании "Рамштайн-3" 15 июня приняли участие около 50 стран, в том числе присоединившиеся Эквадор, Грузия и Молдова, сообщил министр обороны США Ллойд Остин.
По его словам, Германия предоставит Украине три реактивные системы залпового огня (РСЗО) и боеприпасы для них, Словакия – вертолеты серии "Mи" и срочно необходимые ракетные боеприпасы. Остин отметил, что участники встречи также обсудили передачу Украине артиллерии рядом стран, включая Канаду, Польшу и Нидерланды.
Глава Объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли рассказал по итогам встречи, что Украина получит от США РСЗО, боеприпасы и подготовленный экипаж для операционного применения в обороне страны до конца июня.