Оккупанты за сутки обстреливали три района Харьковской области, один человек ранен

Кроме того, в поселке Двуречная в результате обстрела был поврежден частный дом, произошел пожар. Пострадавших нет.
Пиротехники ГСЧС за сутки обезвредили 352 взрывоопасных предмета.
"В Купянском районе противотанковый снаряд попал в гражданский автомобиль, ехавший по дороге между населенными пунктами. 45-летний водитель госпитализирован с ранениями", – написал Синегубов.
Кроме того, в поселке Двуречная в результате обстрела был поврежден частный дом, произошел пожар. Пострадавших нет.
Пиротехники ГСЧС за сутки обезвредили 352 взрывоопасных предмета.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. 16 сентября украинские военные зашли в Купянск.
В Харьковской области под контролем российских оккупационных войск по состоянию на 25 октября находится 1,8% территории региона, отметили в ОВА.