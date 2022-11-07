Оккупанты за сутки обстреливали три района Харьковской области, один человек ранен

"В Купянском районе противотанковый снаряд попал в гражданский автомобиль, ехавший по дороге между населенными пунктами. 45-летний водитель госпитализирован с ранениями", – написал Синегубов.

Кроме того, в поселке Двуречная в результате обстрела был поврежден частный дом, произошел пожар. Пострадавших нет. Пиротехники ГСЧС за сутки обезвредили 352 взрывоопасных предмета.