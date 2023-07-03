Останется ли Зеленский, крик души Залужного, мятеж Пригожина. Интервью Гордона с Арестовичем. Видео

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон записал интервью с Арестовичем, прогуливаясь по Киеву.

Во время интервью Арестович говорил о:

ходе украинского контрнаступления и последних заявлениях главкома ВСУ Валерия Залужного о нем;

возможной аварии на Запорожской АЭС;

предоставлении Украине западных самолетов F-16;

предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе;

бунте Евгения Пригожина, собственника российской частной военной компании "Вагнер", которая принимает участие в войне против Украины и признана международной преступной организацией, и его последствиях для России;

двойниках президента страны-агрессора России Владимира Путина;

президенте Украины Владимире Зеленском и отношениях с ним;

предстоящих парламентских и президентских выборах в Украине.

"Человеческий, психологический контакт с Зеленским у меня был очень хороший. [Но сейчас контакта] нет... Я подозреваю, что его лично против меня очень сильно настроили. Кто? Есть там люди в окружении. Не могу сказать [кто именно] – это будет прямым публичным обвинением. Нужно для этого доказательства иметь... Люди, которые настраивают президента против меня, в том числе цитируя наши передачи (а это основное средство раздражения, как я понимаю), думают, что когда мы указываем на опасности, мы боремся с президентом. Не помогаем ему, не советуем, а боремся с ним. И это главная ошибка", – сказал Арестович.

Арестович родился в Грузии в 1975 году. Образование получил в Одесском институте Сухопутных войск (сейчас – Военная академия Одессы). С 1999-го по 2005 год работал в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Получил звание майора запаса. Изучал психологию и теологию, работал актером театра и кино.

С 2014 года Арестович активно комментировал в украинских СМИ события на военную тематику, в частности войну на Донбассе, а также писал об этом у себя в Facebook.

28 октября 2020 года он стал советником и фактическим спикером украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. По его словам, решение о назначении принял тогдашний глава украинской делегации в ТКГ, первый президент независимой Украины Леонид Кравчук.

Спустя почти месяц, 1 декабря, руководитель Офиса президента Андрей Ермак назначил Арестовича внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны.

После вторжения РФ в Украину Арестович публично комментирует ситуацию на фронте, в частности, он записывает ежедневные эфиры с российским блогером Марком Фейгиным.

В январе 2023 года Арестович уволился из ОП после скандала, связанного с его словами о ракете, попавшей в многоэтажку в Днепре.