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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Останется ли Зеленский, крик души Залужного, мятеж Пригожина. Интервью Гордона с Арестовичем. Видео

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Гордон записал интервью с Арестовичем, прогуливаясь по Киеву
Гордон записал интервью с Арестовичем, прогуливаясь по Киеву
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" вышло интервью с украинским блогером, бывшим советником Офиса президента Украины Алексеем Арестовичем.

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон записал интервью с Арестовичем, прогуливаясь по Киеву.

Во время интервью Арестович говорил о: 

  • ходе украинского контрнаступления и последних заявлениях главкома ВСУ Валерия Залужного о нем;
  • возможной аварии на Запорожской АЭС;
  • предоставлении Украине западных самолетов F-16;
  • предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе;
  • бунте Евгения Пригожина, собственника российской частной военной компании "Вагнер", которая принимает участие в войне против Украины и признана международной преступной организацией, и его последствиях для России; 
  • двойниках президента страны-агрессора России Владимира Путина;
  • президенте Украины Владимире Зеленском и отношениях с ним; 
  • предстоящих парламентских и президентских выборах в Украине. 

"Человеческий, психологический контакт с Зеленским у меня был очень хороший. [Но сейчас контакта] нет... Я подозреваю, что его лично против меня очень сильно настроили. Кто? Есть там люди в окружении. Не могу сказать [кто именно] – это будет прямым публичным обвинением. Нужно для этого доказательства иметь... Люди, которые настраивают президента против меня, в том числе цитируя наши передачи (а это основное средство раздражения, как я понимаю), думают, что когда мы указываем на опасности, мы боремся с президентом. Не помогаем ему, не советуем, а боремся с ним. И это главная ошибка", – сказал Арестович. 

Арестович родился в Грузии в 1975 году. Образование получил в Одесском институте Сухопутных войск (сейчас – Военная академия Одессы). С 1999-го по 2005 год работал в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Получил звание майора запаса. Изучал психологию и теологию, работал актером театра и кино.

С 2014 года Арестович активно комментировал в украинских СМИ события на военную тематику, в частности войну на Донбассе, а также писал об этом у себя в Facebook.

28 октября 2020 года он стал советником и фактическим спикером украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. По его словам, решение о назначении принял тогдашний глава украинской делегации в ТКГ, первый президент независимой Украины Леонид Кравчук.

Спустя почти месяц, 1 декабря, руководитель Офиса президента Андрей Ермак назначил Арестовича внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны.

После вторжения РФ в Украину Арестович публично комментирует ситуацию на фронте, в частности, он записывает ежедневные эфиры с российским блогером Марком Фейгиным. 

В январе 2023 года Арестович уволился из ОП после скандала, связанного с его словами о ракете, попавшей в многоэтажку в Днепре.

видео

Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Алексей Арестович, Владимир Зеленский, война России против Украины, Евгений Пригожин, Валерий Залужный
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