"Партнеры Украины должны принять решение". Кулеба объяснил, чем грозит миру поражение Украины

"Если Украина проиграет, мир, в котором США играют такую важную роль, начнет разваливаться. Потому что, если Украина проиграет, страны — некоторые злонамеренные деятели по всему миру – предпочтут пойти по российскому пути и пойти на те же риски: вторгаться, совершать зверства, разрушать торговлю", – сказал он.
Кулеба напомнил, что США отстаивали свои принципы на протяжении десятилетий своей внешней политики.
"Правительство США и другие партнеры Украины должны принять решение о том, как долго они будут поддерживать нас. Но мы сделали свой выбор, мы приняли решение. Мы будем сражаться с захватчиком, пока можем дышать", – подчеркнул министр.
С момента прихода к власти администрации президента Джо Байдена США выделили Украине более $24,9 млрд помощи в области безопасности, из них с 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, – на более чем $24,2 млрд.
В Белом доме 6 января объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму более $3 млрд. Он, среди прочего, включает 50 БМП Bradley, 100 бронетранспортеров M113, 18 155-мм самоходных гаубиц, рассказали в Пентагоне.
О предыдущем пакете военной помощи на $1,85 млрд, включающем батарею ЗРК Patriot, США объявили в день приезда Зеленского в Вашингтон – 21 декабря 2022 года.