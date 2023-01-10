"Партнеры Украины должны принять решение". Кулеба объяснил, чем грозит миру поражение Украины

"Если Украина проиграет, мир, в котором США играют такую важную роль, начнет разваливаться. Потому что, если Украина проиграет, страны — некоторые злонамеренные деятели по всему миру – предпочтут пойти по российскому пути и пойти на те же риски: вторгаться, совершать зверства, разрушать торговлю", – сказал он.

Кулеба напомнил, что США отстаивали свои принципы на протяжении десятилетий своей внешней политики.

"Правительство США и другие партнеры Украины должны принять решение о том, как долго они будут поддерживать нас. Но мы сделали свой выбор, мы приняли решение. Мы будем сражаться с захватчиком, пока можем дышать", – подчеркнул министр.