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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Партнеры Украины должны принять решение". Кулеба объяснил, чем грозит миру поражение Украины

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Кулеба рассказал, почему Украине важна помощь от США
Кулеба рассказал, почему Украине важна помощь от США
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, почему США должны продолжить военную помощь Украине в ее противостоянии российской агрессии. Об этом он рассказал в интервью National Public Radio, опубликованном 9 января.

"Если Украина проиграет, мир, в котором США играют такую важную роль, начнет разваливаться. Потому что, если Украина проиграет, страны — некоторые злонамеренные деятели по всему миру – предпочтут пойти по российскому пути и пойти на те же риски: вторгаться, совершать зверства, разрушать торговлю", – сказал он.

Кулеба напомнил, что США отстаивали свои принципы на протяжении десятилетий своей внешней политики.

"Правительство США и другие партнеры Украины должны принять решение о том, как долго они будут поддерживать нас. Но мы сделали свой выбор, мы приняли решение. Мы будем сражаться с захватчиком, пока можем дышать", – подчеркнул министр.

Контекст:

С момента прихода к власти администрации президента Джо Байдена США выделили Украине более $24,9 млрд помощи в области безопасности, из них с 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, – на более чем $24,2 млрд.

В Белом доме 6 января объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму более $3 млрдОн, среди прочего, включает 50 БМП Bradley, 100 бронетранспортеров M113, 18 155-мм самоходных гаубиц, рассказали в Пентагоне.

О предыдущем пакете военной помощи на $1,85 млрд, включающем батарею ЗРК Patriot, США объявили в день приезда Зеленского в Вашингтон – 21 декабря 2022 года.

Теги: США, военная помощь, Дмитрий Кулеба, российская агрессия, война России против Украины
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