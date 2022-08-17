Переселенцы в Харьковской области получили продукты от Фонда Рината Ахметова

Всего жителям Украины будет передано 400 тыс. наборов с продуктами питания Фото: akhmetovfoundation.org

"В этот раз было передано 2600 наборов, в состав которых вошли продукты длительного хранения, в частности сахар, соль, мука, макароны, крупа, консервированная фасоль и тушеное мясо, паштет, печенье", – сказано в сообщении.

Всего жителям Украины будет передано 400 тыс. наборов с продуктами питания.

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Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 12 млн жителей Украины.