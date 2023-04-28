По всей территории Украины – воздушная тревога. В ряде регионов прозвучали взрывы

Тревогу начали объявлять в 23.34. Первый сигнал прозвучал в Сумской области. К 4.20 28 апреля тревога была объявлена по всей территории страны.

Киевская областная военная администрация предупредила об угрозе применения российскими оккупантами ракет.

"Угроза ракетной атаки. Находитесь в укрытиях или в безопасных местах до окончания сигнала "воздушная тревога", – призвали в ОВА.

В ряде регионов уже прозвучали взрывы.

В частности, по данным "Суспільного", взрывы слышали в В Кременчугском районе Полтавской области.

Новость дополняется.