Подстанция "Гостомель" подключена к электроснабжению, ремонтные бригады ждут разрешения от военнослужащих для работы на линиях – ДТЭК

Сейчас ремонтные бригады ждут разрешения от военнослужащих на проведение работ на линиях, чтобы вернуть электроснабжение 10 тыс. абонентов в Буче и Гостомеле Киевской области.
"Для восстановления подачи света клиентам необходимо еще отремонтировать телемеханизацию отходящих от подстанции линий, питающих дома клиентов. В районе Гостомеля продолжаются активные боевые действия, поэтому ремонтные бригады не могут добраться до линий. Как только они получат разрешение на выполнение работ от Территориальной обороны, оперативно вернут свет в дома клиентов", – говорится в сообщении.
В Киевской области над восстановлением электроснабжения в населенных пунктах, пострадавших от обстрелов, работают 30 аварийных бригад.
"Электромонтеры ДТЭК вместе с врачами, волонтерами, поставщиками самых необходимых продуктов питания и лекарств делают все от них зависящее, чтобы поддержать страну в сложных условиях. 30 аварийных бригад непрерывно работают уже семь суток, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов в Киевской области, пострадавших из-за боевых действий. Сотрудники имеют специальные инструкции по работе в кризисных ситуациях и выезжают на восстановление электросетей, как только получают разрешение Вооруженных сил Украины и Территориальной обороны на проведение работ в районе боевых действий", – уточнили в ДТЭК.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
По данным украинских властей на вечер 2 марта, оккупанты потеряли почти 9 тыс. человек личного состава. Также уничтожены десятки самолетов, вертолетов, артиллерийских систем, сотни боевых бронированных машин и другой техники российской армии. Количество пленных оккупантов украинские власти не раскрывают.
В минобороны РФ 2 марта отчитались о 498 погибших российских военнослужащих.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.