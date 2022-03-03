Подстанция "Гостомель" подключена к электроснабжению, ремонтные бригады ждут разрешения от военнослужащих для работы на линиях – ДТЭК

Работать на линиях электрики пока не могут из-за боев, продолжающихся в районе Гостомеля, сообщили в ДТЭК Фото: ДТЕК Одеські електромережі / Facebook (архив)

Сейчас ремонтные бригады ждут разрешения от военнослужащих на проведение работ на линиях, чтобы вернуть электроснабжение 10 тыс. абонентов в Буче и Гостомеле Киевской области.

"Для восстановления подачи света клиентам необходимо еще отремонтировать телемеханизацию отходящих от подстанции линий, питающих дома клиентов. В районе Гостомеля продолжаются активные боевые действия, поэтому ремонтные бригады не могут добраться до линий. Как только они получат разрешение на выполнение работ от Территориальной обороны, оперативно вернут свет в дома клиентов", – говорится в сообщении.

В Киевской области над восстановлением электроснабжения в населенных пунктах, пострадавших от обстрелов, работают 30 аварийных бригад.

"Электромонтеры ДТЭК вместе с врачами, волонтерами, поставщиками самых необходимых продуктов питания и лекарств делают все от них зависящее, чтобы поддержать страну в сложных условиях. 30 аварийных бригад непрерывно работают уже семь суток, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов в Киевской области, пострадавших из-за боевых действий. Сотрудники имеют специальные инструкции по работе в кризисных ситуациях и выезжают на восстановление электросетей, как только получают разрешение Вооруженных сил Украины и Территориальной обороны на проведение работ в районе боевых действий", – уточнили в ДТЭК.