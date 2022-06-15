Погибший Ратушный завещал деньги в поддержку украинских СМИ. Теперь они учреждают премию его имени

Об этом главреды изданий Вахтанг Кипиани и Дмитрий Лыховий сообщили в Facebook.
"Вчера, как и многие, я рыдал. Роман Ратушный был моей персональной надеждой на перемены в городе и стране. Русские убили эту надежду. Светлана Поваляева сказала мне, что ее сын уважал то, что мы делаем. И в качестве исполнения его завещания сегодня на мою карточку пришли деньги от Романа и его друзей. И я снова плачу. Мы обязаны отработать это доверие. Жить полной грудью, защищать Украину за себя и за этого парня", – написал Кипиани.
Он опубликовал скриншот сообщения о переводе 100 тыс. грн от Поваляевой и рассказал, что хочет учредить несколько премий имени Ратушного – для журналистов – авторов публикаций об истории Киева и сохранении исторического наследия столицы.
Лыховий сообщил, что тоже получил перевод и за счет этих средств "Новинарня" учреждает премиальный фонд имени Романа Ратушного.
"Это огромная честь для меня и признание того, что мы делаем. Правильно Света говорит: Роман не хотел бы, чтобы мы плакали. Роман хотел бы, чтобы мы победили. Имея достаточный гонорарный фонд, теперь "Новинарня" может больше и лучше писать о тех, кто, как Роман Ратушный, приближает победу Украины. О добровольцах, военнослужащих ВСУ, Нацгвардии, других силовых структур. Героях, воюющих за Украину. Это будут серии эксклюзивных материалов, иллюстрированных интервью и репортажей о действующих военнослужащих. С повышенным гонораром и отметкой "премиальный фонд "Новинарні" имени Романа Ратушного", – написал он.
По словам Лыховия, активист завещал поддержать также капеллу бандуристов и дом-музей Тараса Шевченко.
Ратушный родился 5 июля 1997 в Киеве. Сын писательницы, журналистки Светланы Поваляевой и журналиста, активиста движения "Сохрани старый Киев" Тараса Ратушного.
Активно участвовал в Евромайдане, был среди студентов, пострадавших от "Беркута" в ночь на 30 ноября 2013 года. В 2018 году Ратушный возглавил инициативу "Защитим Протасов Яр", а в 2019 году – одноименную общественную организацию, нацеленную на сохранение зеленой зоны в Протасовом Яру в центре Киева. Стал известен во время ряда акций протеста против застройки Протасова Яра.
В 2021 году Ратушный провел месяц под круглосуточным домашним арестом после акции протеста сторонников Стерненко под Офисом президента.
В феврале 2022-го вступил в территориальную оборону, принимал участие в освобождении Киевской области от оккупантов, потом в составе 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" (был разведчиком) освобождал Тростянец, воевал в Сумской области, затем – в Харьковской области, под Изюмом.
9 июня Ратушный погиб под Изюмом. Тело смогли забрать на подконтрольную Украине территорию ночью с 12-го на 13 июня.