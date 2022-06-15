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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Погибший Ратушный завещал деньги в поддержку украинских СМИ. Теперь они учреждают премию его имени

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Ратушный погиб 9 июня под Изюмом
Ратушный погиб 9 июня под Изюмом
Фото: Роман Ратушний / Facebook

15 июня в выполнение завещания известного украинского активиста Романа Ратушного, погибшего в ходе российско-украинской войны, его мать, писательница Светлана Поваляева перевела на счета двух украинских СМИ – "Исторической правды" и "Новинарні" – по 100 тыс. грн.

Об этом главреды изданий Вахтанг Кипиани и Дмитрий Лыховий сообщили в Facebook. 

"Вчера, как и многие, я рыдал. Роман Ратушный был моей персональной надеждой на перемены в городе и стране. Русские убили эту надежду. Светлана Поваляева сказала мне, что ее сын уважал то, что мы делаем. И в качестве исполнения его завещания сегодня на мою карточку пришли деньги от Романа и его друзей. И я снова плачу. Мы обязаны отработать это доверие. Жить полной грудью, защищать Украину за себя и за этого парня", – написал Кипиани. 

Он опубликовал скриншот сообщения о переводе 100 тыс. грн от Поваляевой и рассказал, что хочет учредить несколько премий имени Ратушного – для журналистов – авторов публикаций об истории Киева и сохранении исторического наследия столицы. 

https://www.facebook.com/vakhtang.kipiani/posts/10159847755467410

Лыховий сообщил, что тоже получил перевод и за счет этих средств "Новинарня" учреждает премиальный фонд имени Романа Ратушного. 

"Это огромная честь для меня и признание того, что мы делаем. Правильно Света говорит: Роман не хотел бы, чтобы мы плакали. Роман хотел бы, чтобы мы победили. Имея достаточный гонорарный фонд, теперь "Новинарня" может больше и лучше писать о тех, кто, как Роман Ратушный, приближает победу Украины. О добровольцах, военнослужащих ВСУ, Нацгвардии, других силовых структур. Героях, воюющих за Украину. Это будут серии эксклюзивных материалов, иллюстрированных интервью и репортажей о действующих военнослужащих. С повышенным гонораром и отметкой "премиальный фонд "Новинарні" имени Романа Ратушного", – написал он. 

По словам Лыховия, активист завещал поддержать также капеллу бандуристов и дом-музей Тараса Шевченко. 

https://www.facebook.com/dmytro.lykhoviy/posts/5201028149952192

Контекст:

Ратушный родился 5 июля 1997 в Киеве. Сын писательницы, журналистки Светланы Поваляевой и журналиста, активиста движения "Сохрани старый Киев" Тараса Ратушного.

Активно участвовал в Евромайдане, был среди студентов, пострадавших от "Беркута" в ночь на 30 ноября 2013 года. В 2018 году Ратушный возглавил инициативу "Защитим Протасов Яр", а в 2019 году – одноименную общественную организацию, нацеленную на сохранение зеленой зоны в Протасовом Яру в центре Киева. Стал известен во время ряда акций протеста против застройки Протасова Яра. 

В 2021 году Ратушный провел месяц под круглосуточным домашним арестом после акции протеста сторонников Стерненко под Офисом президента.

В феврале 2022-го вступил в территориальную оборону, принимал участие в освобождении Киевской области от оккупантов, потом в составе 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" (был разведчиком) освобождал Тростянец, воевал в Сумской области, затем – в Харьковской области, под Изюмом. 

9 июня Ратушный погиб под Изюмом. Тело смогли забрать на подконтрольную Украине территорию ночью с 12-го на 13 июня.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СМИ, Евромайдан, премия, деньги, журналисты, активист, военнослужащий, Вахтанг Кипиани, погибшие, Роман Ратушный
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