Погибший Ратушный завещал деньги в поддержку украинских СМИ. Теперь они учреждают премию его имени

Об этом главреды изданий Вахтанг Кипиани и Дмитрий Лыховий сообщили в Facebook.

"Вчера, как и многие, я рыдал. Роман Ратушный был моей персональной надеждой на перемены в городе и стране. Русские убили эту надежду. Светлана Поваляева сказала мне, что ее сын уважал то, что мы делаем. И в качестве исполнения его завещания сегодня на мою карточку пришли деньги от Романа и его друзей. И я снова плачу. Мы обязаны отработать это доверие. Жить полной грудью, защищать Украину за себя и за этого парня", – написал Кипиани.

Он опубликовал скриншот сообщения о переводе 100 тыс. грн от Поваляевой и рассказал, что хочет учредить несколько премий имени Ратушного – для журналистов – авторов публикаций об истории Киева и сохранении исторического наследия столицы.

Лыховий сообщил, что тоже получил перевод и за счет этих средств "Новинарня" учреждает премиальный фонд имени Романа Ратушного.

"Это огромная честь для меня и признание того, что мы делаем. Правильно Света говорит: Роман не хотел бы, чтобы мы плакали. Роман хотел бы, чтобы мы победили. Имея достаточный гонорарный фонд, теперь "Новинарня" может больше и лучше писать о тех, кто, как Роман Ратушный, приближает победу Украины. О добровольцах, военнослужащих ВСУ, Нацгвардии, других силовых структур. Героях, воюющих за Украину. Это будут серии эксклюзивных материалов, иллюстрированных интервью и репортажей о действующих военнослужащих. С повышенным гонораром и отметкой "премиальный фонд "Новинарні" имени Романа Ратушного", – написал он.

По словам Лыховия, активист завещал поддержать также капеллу бандуристов и дом-музей Тараса Шевченко.