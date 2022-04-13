Полиция задержала киевлянина, который публично поддержал вторжение РФ в Украину

"Работники Дарницкого управления полиции совместно с работниками кибердепартамента Службы безопасности Украины получили информацию о том, что местный житель распространяет сообщения по изменению границ государственной границы и пропагандирует войну против Украины", – рассказали в НПУ.

Фигурант, по данным следствия, зарегистрировал аккаунты в социальных сетях, в которых оправдывал агрессию РФ против Украины и дискредитировал деятельность военно-политического руководства Украины.

Во время обыска у подозреваемого изъяли доказательства преступной деятельности. Мера пресечения для него пока не избрана. Фигуранту грозит до трех лет лишения свободы.

Война России против Украины. Главное (обновляется)