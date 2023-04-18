Польша предложила Еврокомиссии новые санкции против РФ – Reuters

Предложения были переданы Еврокомиссии в письменном виде. Варшава предлагает остановить импорт российской нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба", идущего в Германию, а также запретить импорт российских алмазов и природного газа, включая СПГ, и ограничить сотрудничество в области ядерной энергетики.

Высокопоставленный чиновник ЕС 17 апреля отказался комментировать возможные сроки введения новых санкций.

Контекст:

Евросоюз впервые ввел санкции против России в ответ на ее агрессию в отношении Украины в 2014 году.

В 2022 году, после полномасштабного вторжения российских войск, ограничения существенно расширили: в течение года в ЕС приняли 10 пакетов санкций, последний – в годовщину вторжения, 24 февраля.

4 апреля президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен подготовку 11-го пакета санкций против РФ.