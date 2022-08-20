Португалия не поддерживает запрет на въезд в ЕС для всех россиян – МИД

В офисе МИД Португалии подчеркнули, что цель санкций против РФ должна состоять в том, чтобы "наказать российскую военную машину, а не российский народ".

В то же время страна примет участие в обсуждении этого вопроса на уровне Евросоюза, "способствуя выработке единой позиции государств – членов ЕС, как мы всегда делали", ответили в офисе.

Газета отметила, что в 2021 году 26 стран Шенгенского соглашения получили около 3 млн заявлений на получение визы и россияне составляли самую большую группу – 536 тыс. Только 3% заявок были отклонены.