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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Португалия не поддерживает запрет на въезд в ЕС для всех россиян – МИД

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Португалия примет участие в обсуждении вопроса на уровне ЕС
Португалия примет участие в обсуждении вопроса на уровне ЕС
Фото: depositphotos.com

Португалия выступает против запрета на въезд в Евросоюз для всех граждан России. Об этом 19 августа сообщило издание ECO со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Португалии.

В офисе МИД Португалии подчеркнули, что цель санкций против РФ должна состоять в том, чтобы "наказать российскую военную машину, а не российский народ". 

В то же время страна примет участие в обсуждении этого вопроса на уровне Евросоюза, "способствуя выработке единой позиции государств – членов ЕС, как мы всегда делали", ответили в офисе.

Газета отметила, что в 2021 году 26 стран Шенгенского соглашения получили около 3 млн заявлений на получение визы и россияне составляли самую большую группу – 536 тыс. Только 3% заявок были отклонены.

Контекст:

Сейчас визовые ограничения действуют для граждан РФ, которые включены в санкционные списки Евросоюза. В Европе обсуждают возможность расширить ограничения на всех россиян. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что единственный способ повлиять на президента РФ Владимира Путина – закрыть россиянам въезд в Европу.  

Намерения ограничить въезд россиян уже выразили ПольшаЧехияЭстонияЛатвия и Литва. Финляндия планирует сократить выдачу шенгенских виз россиянам в 10 раз

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц такую инициативу не поддержалОн отметил, что решения ЕС не должны усложнять для россиян поиск свободы и возможность "покидать страну, спасаясь от диктатуры в России".

Правительства Кипра и Греции не поддерживают идею о запрете выдачи виз россиянам.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Португалия, санкции, визы, война России против Украины, въезд в ЕС, россияне
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