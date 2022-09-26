Пригожин впервые признался, как и когда создал ЧВК "Вагнер". Раньше отрицал свою причастность, "чтобы не подставить парней"

Пригожин в своем заявлении называет "Вагнер" не ЧВК, а БТГ (батальонно-тактической группой). Идея создания ЧВК на базе "группы патриотов" возникла у бизнесмена в 2014-м во время попыток вербовки россиян для отправки на оккупированную украинскую территорию Донбасса, сообщил он.

Пригожин рассказал, что в 2014 году он, "как и многие другие бизнесмены", ездил на полигоны, где собирались "казачки", и "пытался сорить деньгами", чтобы "набрать группу, которая поедет и защитит русских" на Донбассе. Но, по словам бизнесмена, очень быстро понял, что среди "всех этих "казачков" и других военизированных товарищей – половина мошенников, а половина тех, кто брал деньги, нанимал добровольцев и отправлял их голыми-босыми на реальную смерть".

"Тогда я полетел на один из полигонов и занялся этим сам. Сам почистил старое оружие, сам разобрался с бронежилетами и нашел специалистов, которые смогли мне в этом помочь. С этого момента, 1 мая 2014 года, и родилась группа патриотов, которая в последствии приобрела название БТГ "Вагнер", – заявил он.

Пригожин заявил, что бойцы ЧВК "Вагнер", кроме участия в оккупации Украины на стороне боевиков "ЛДНР", "защищали сирийский народ, другие народы арабских стран, обездоленных африканцев и латиноамериканцев". Участников своей ЧВК он называет "героями".

По словам "повара Путина", он долгое время не признавал свою причастность к частной военной компании, "чтобы не подставить этих парней, которые являются основой русского патриотизма".

Против Украины в 2022-м году воюет около 5 тыс. боевиков ЧВК "Вагнер", сообщало 4 августа агентство LIGA.net со ссылкой на источники в украинской разведке.

Правозащитница, глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала 14 сентября на YouTube-канале "Популярная политика", что Пригожин для войны против Украины завербовал как минимум 7 тыс., но скорее всего, уже 10 тыс. российских заключенных. Участие в вербовке заключенных Пригожин принимает лично.