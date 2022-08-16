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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Продлевать временные виды на жительство в Латвии россиянам будут в крайних случаях – премьер

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Кариньш сообщил, что сейчас Латвия не выдает визы россиянам, за редкими исключениями
Кариньш сообщил, что сейчас Латвия не выдает визы россиянам, за редкими исключениями
Фото: EPA

В Латвии будут продлевать гражданам РФ временные виды на жительство только в крайних случаях. Как сообщил 16 августа премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, такой договоренности достигла правящая коалиция Латвии, пишет портал Delfi.

Он сказал, что латвийское правительство примет решения по этому вопросу в ближайшие недели. 

Кариньш отметил, что сейчас Латвия не выдает визы россиянам, за редкими исключениями, а также практически не выдает виды на жительство.

Парламентский секретарь министерства иностранных дел Латвии Занда Калниня-Лукашевича сказала, что к исключительным случаям для получения вида на жительство могут быть отнесены браки.

Министр внутренних дел Кристапс Эклонс считает, что претенденты на получение постоянного вида на жительство в Латвии должны сдавать экзамен по государственному языку. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

13 августа президент Латвии Эгилс Левитс поддержал запрет на выдачу гражданам России туристических виз. Он также считает, что визы и виды на жительство в Латвии, выданные россиянам, должны быть пересмотрены. В частности, если гражданин РФ поддерживает российскую агрессию против Украины, его вид на жительство должен быть аннулирован.

Контекст:

Сейчас визовые ограничения действуют для граждан РФ, которые включены в санкционные списки Евросоюза. В Европе обсуждают возможность расширить ограничения на всех россиян. 

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада запретить въезд всем гражданам России.

25 июля глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония готовит предложения к Евросоюзу о приостановке выдачи шенгенских виз гражданам РФ. Он отметил, что страна хочет предложить ЕС не выдавать визы россиянам на обычных условиях, как это уже делает Эстония. Правительство Эстонии 28 июля утвердило постановление, которое запрещает предоставление российским гражданам временного вида на жительство или виз с целью обучения в этой стране.

До этого подобное решение приняла Чехия

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила 8 августа, что поддерживает ограничение выдачи туристических виз россиянам на европейском уровне. 9 августа аналогичное заявление сделала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Латвия, санкции, визы, война России против Украины, россияне
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