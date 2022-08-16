Продлевать временные виды на жительство в Латвии россиянам будут в крайних случаях – премьер

Кариньш сообщил, что сейчас Латвия не выдает визы россиянам, за редкими исключениями Фото: EPA

Он сказал, что латвийское правительство примет решения по этому вопросу в ближайшие недели.

Кариньш отметил, что сейчас Латвия не выдает визы россиянам, за редкими исключениями, а также практически не выдает виды на жительство.

Парламентский секретарь министерства иностранных дел Латвии Занда Калниня-Лукашевича сказала, что к исключительным случаям для получения вида на жительство могут быть отнесены браки.

Министр внутренних дел Кристапс Эклонс считает, что претенденты на получение постоянного вида на жительство в Латвии должны сдавать экзамен по государственному языку.

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13 августа президент Латвии Эгилс Левитс поддержал запрет на выдачу гражданам России туристических виз. Он также считает, что визы и виды на жительство в Латвии, выданные россиянам, должны быть пересмотрены. В частности, если гражданин РФ поддерживает российскую агрессию против Украины, его вид на жительство должен быть аннулирован.