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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Производитель техники Electrolux уходит из России

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Компания Electrolux Professional объявила об уходе из России
Компания Electrolux Professional объявила об уходе из России
Фото: ЕРА

Шведская компания Electrolux Professional, которая выпускает технику, объявила о прекращении деятельности в России, потому что в "текущей ситуации там невозможно непрерывно вести бизнес". Об этом говорится в заявлении компании на портале Cision, опубликованном 11 июля.

"Electrolux Professional соблюдает все санкции и экспортный контроль в Россию. Мы считаем, что в результате продолжающейся войны и санкций мы не сможем продавать и обслуживать продукцию в России в среднесрочной и долгосрочной перспективе",  заявил Альберто Заната, президент и главный исполнительный директор компании.

Руководство Electrolux Professional считает, что выход из России не окажет существенного влияния на рентабельность: в 2021 году продажи компании в России составили лишь 1% от всех продаж.

Контекст:

Electrolux Professional производит бытовую технику для ресторанов, кафе, баров, прачечных и частных домовладений под марками Electrolux, Zanussi, AEG, Eureka и другими.

После начала военного вторжения России в Украину, произошедшего 24 февраля, из страны-агрессора стали уходить международные компании. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ уже ушли более 1000 компаний.

В частности, о приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard. С рынка ушли ретейлеры IKEA и Jysk. Компании Apple и Microsoft приостановили продажу продукции. Прекращен прокат фильмов крупнейших голливудских киностудий, массово закрываются магазины модных брендов.

О временном закрытии своих ресторанов объявил KFC, окончательно решил уйти McDonald's. Корпорация Nestle приостанавливает работу брендов KitKat и Nesquik. Остановила работу в стране-агрессоре Coca-Cola, а PepsiCo решила прекратить там продажу своей газированной воды.

В то же время некоторые крупные сети продолжают работу в России. В частности, прекращать бизнес в РФ отказалась сеть строительных магазинов Leroy Merlin. Сеть супермаркетов Auchan ("Ашан") до последнего отказывалась уходить из РФ, но 5 апреля приняла решение свернуть инвестиции и прекратить поставки в РФ.

Теги: Россия, санкции, агрессия, война России против Украины
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