"Просто мясо. Вывозят каждый день "двухсотиков". ГУР опубликовал перехват разговора оккупанта

"Стреляют, бомбят. На первой линии сидим, как бы, не выворзят... В Луганской области, на первой полосе здесь. Перед нами метров 800 х*хлы – вот они бомбят нас постоянно", – рассказывает он.

По его словам, они живут в землянках в лесу в ужасных условиях.

"Все, что говорят по телику, – не верб. Все вообще просто п*здец здесь. Начальство нас бросило, здесь один старлей у нас. Из обеспечения – бутылка воды на восьмерых поторалитровая. Потом, знаешь, такие военные коробки, сухпаи – два сухпая на восьмерых на сутки", – рассказал он.

Сестра оккупанта отмечает, что по телевизору расписывают, как у военных в Украине все хоррошо.

"Да ну, техники нет, технику всю взрывают. Здесь наша техника на своих мирах подрывается. Сегодня х*хлы в рупор орали нам, типа, сдавайтесь, мы вас по Женевской конвенции не тронем, как бы", – рассказал он.

По словам оккупанта, у них очень много раненых, также многие попросту сбе5жали.

"Из тверских, из 28 человек, нас осталось уже 9. Половина сбежала – "500-е" их называют. У нас 80 человек убежало, прибежало. Здесь недалеко деревня есть, там распределительный пункт был, клуб старый разбитый. Спрятались там, а укропы давай долбить эту деревню и, короче, пацанов завалило плитами этих всех", – рассказал он.

Во время разговора слышен звук взрыва, оккупант говорит, что прилетело где-то рядом.

"Ну у них есть все, у нас даже бинокля нет, чтобы увидеть, ночников (приборов ночного видения – "ГОРДОН") нет, ничего. Мы добыли трофейный, как бы, ночной прибор – так посматриваем. А так обеспечения вообще никакого. Мы тут брошены. Наш полкан просто говорит: "Да вы мне нах*й не нужны, мне на вас наср*ть". Короче, как мясо, просто мясо. Вывозят каждый день "двухсотиков", – рассказал оккупант.