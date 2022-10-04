Псевдостаросте села в Харьковской области объявили о подозрении в коллаборационизме – Офис генпрокурора

В Офисе генпрокурора сообщили, что женщину задержали Фото: radiosvoboda.org/

"По данным следствия, подозреваемая, находясь на территории на то время оккупированной Шевченковской территориальной общины Купянского района, добровольно сотрудничала с представителями страны-агрессора и стала так называемой "старостой" села Василенково", – говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что с июня по сентябрь 2022 года женщина участвовала в заседаниях оккупационных властей.

"Действуя по указаниям представителей РФ, подозреваемая собирала данные и заявления от местных жителей о решении вопросов организационного и гуманитарного характера", – отметили в Офисе генпрокурора.

После освобождения общины Вооруженными силами Украины женщину задержали. Ей объявили о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

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