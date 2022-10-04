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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Псевдостаросте села в Харьковской области объявили о подозрении в коллаборационизме – Офис генпрокурора

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В Офисе генпрокурора сообщили, что женщину задержали
В Офисе генпрокурора сообщили, что женщину задержали
Фото: radiosvoboda.org/

Украинское следствие объявило о подозрении псевдостаросте села в Харьковской области, которое было оккупировано россиянами. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора 4 октября.

"По данным следствия, подозреваемая, находясь на территории на то время оккупированной Шевченковской территориальной общины Купянского района, добровольно сотрудничала с представителями страны-агрессора и стала так называемой "старостой" села Василенково", – говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что с июня по сентябрь 2022 года женщина участвовала в заседаниях оккупационных властей.

"Действуя по указаниям представителей РФ, подозреваемая собирала данные и заявления от местных жителей о решении вопросов организационного и гуманитарного характера", – отметили в Офисе генпрокурора.

После освобождения общины Вооруженными силами Украины женщину задержали. Ей объявили о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 23 сентября, что на востоке Украины было освобождено около 9 тыс. км² территории.

3 октября Зеленский сказал, что в Харьковской области ВСУ освободили более 450 населенных пунктов, операция продолжается.

По состоянию на 14 сентября под оккупацией оставалось около 6% территории Харьковской области (до контрнаступления было 32%), сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Харьковская область, подозрение, Офис генпрокурора, коллаборационизм
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