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Путин учредил новую должность для Медведева

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Медведев стал заместителем Путина в военно-промышленной комиссии РФ
Медведев стал заместителем Путина в военно-промышленной комиссии РФ
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин назначил заместителя главы Совета безопасности Дмитрия Медведева на еще один пост – первого заместителя председателя военно-промышленной комиссии РФ. Соответствующий указ Путина опубликован 26 декабря на официальном портале правовой информации РФ.

Ранее, согласно положению о военно-промышленной комиссии, в этой структуре не был предусмотрен пост первого заместителя председателя. Медведев в этой должности, в частности, получил полномочия вести заседания комиссии и создавать внутри нее советы и рабочие группы, говорится в указе президента страны-оккупанта.

Председателем военно-промышленной комиссии является сам Путин.

Военно-промышленная комиссия РФ образована в 1999 году как Комиссия по военно-промышленным вопросам правительства РФ, в 2006 году переименована в военно-промышленную комиссию, а в 2014 году переподчинена президенту РФ. В 2007 году комиссия получила право формировать государственный заказ в сфере обороны.

Контекст:

Путин находится у власти в РФ с 2000 года. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президента занимал Медведев. В период правления Путина РФ в 2014 году оккупировала Крым и начала войну против Украины (сначала боевые действия велись на востоке, а в 2022-м Путин объявил полномасштабное вторжение).

С 2012-го по 2020 год Медведев возглавлял российское правительство. 15 января 2020 года Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Новым премьером стал Михаил Мишустин, а Медведева назначили на новосозданную должность заместителя главы Совета безопасности РФ.

В 2020 году в России был принят закон об обнулении президентских сроков Путина. Документ позволяет Путину остаться на посту главы государства до 2036 года.

По данным российского журналиста, автора книги "Вся кремлевская рать" Михаила Зыгаря, был момент, когда Медведев "мысленно изменил" Путину и захотел идти на второй срок. Из-за этого, по его словам, отношения между Медведевым и Путиным ухудшились, поскольку Путин решил, что Медведев представляет для него угрозу. 

Теги: Дмитрий Медведев, Россия, Владимир Путин, Кремль, оккупация, армия РФ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, назначение, российские оккупанты
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