Работа политической подгруппы ТКГ заблокирована боевиками – Гармаш

Советники глав стран "Нормандской четверки" на последней встрече ни о чем не договорились. Об этом заявил член трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш.

Боевики настаивают на пересмотре постановления Верховной Рады Украины о проведении местных выборов, поэтому работа политической подгруппы трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе (ТКГ), как и процесс обмена пленными, заблокированы.

Об этом на своей странице в Facebook заявил член ТКГ, журналист Сергей Гармаш.

"Несмотря на массу конспирологических теорий насчет неких тайных договоренностей на последней встрече Н-4, сегодняшнее заседание Минской ТКГ позволяет смело говорить, что ни о чем глобальном там не договорились. Потому что ничего не изменилось в ТКГ: работа политической подгруппы по-прежнему заблокирована. Обмен пленными – тоже. Причина все та же – постановление ВР Украины о местных выборах. Коллаборанты из ОРДЛО требуют его приведения в соответствие Минским соглашениям. Россия по-прежнему делает вид, что она наблюдатель", – сообщил он.