Разблокировка портов для экспорта металлопродукции позволяет поддержать экономику и гривну – политолог

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину торговое судоходство в Азовском море было заблокировано в том числе и для экспорта металла Фото: depositphotos.com

"Несколько сотен миллионов долларов, которые мы получим от экспорта металлопродукции, – это поддержка экономики, ведь у нас есть дефицит бюджета и давление на нацвалюту. Мы уже провели шесть месяцев полномасштабной войны, поэтому нам необходимо использовать любое окно возможностей для того, чтобы поддерживать бюджет и украинцев", – сказал он.

Петренко отметил, что кризис с вывозом украинской металлопродукции совпал с проблемами с металлом на мировых рынках и это дает повод "для осторожного оптимизма".

"У нас есть хороший прецедент – налаживание экспорта зерновых через порты, и мы можем его использовать. Так что ничего невозможного здесь нет. И правительство и все наши переговорные группы сейчас работают с Турцией и непосредственными потребителями нашей металлопродукции. Поэтому есть ограниченный оптимизм – у нас ведь есть поддержка со стороны Турции и ООН", – объяснил политолог.

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