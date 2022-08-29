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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Разблокировка портов для экспорта металлопродукции позволяет поддержать экономику и гривну – политолог

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После начала полномасштабного российского вторжения в Украину торговое судоходство в Азовском море было заблокировано в том числе и для экспорта металла
После начала полномасштабного российского вторжения в Украину торговое судоходство в Азовском море было заблокировано в том числе и для экспорта металла
Фото: depositphotos.com

Разблокировка морских портов для экспорта металлопродукции – это возможность финансово поддержать украинскую экономику, а также укрепить национальную валюту, заявил в комментарии "РБК-Украина" политолог Игорь Петренко.

"Несколько сотен миллионов долларов, которые мы получим от экспорта металлопродукции, – это поддержка экономики, ведь у нас есть дефицит бюджета и давление на нацвалюту. Мы уже провели шесть месяцев полномасштабной войны, поэтому нам необходимо использовать любое окно возможностей для того, чтобы поддерживать бюджет и украинцев", – сказал он.

Петренко отметил, что кризис с вывозом украинской металлопродукции совпал с проблемами с металлом на мировых рынках и это дает повод "для осторожного оптимизма".

"У нас есть хороший прецедент – налаживание экспорта зерновых через порты, и мы можем его использовать. Так что ничего невозможного здесь нет. И правительство и все наши переговорные группы сейчас работают с Турцией и непосредственными потребителями нашей металлопродукции. Поэтому есть ограниченный оптимизм – у нас ведь есть поддержка со стороны Турции и ООН", – объяснил политолог.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину торговое судоходство в Азовском море было заблокировано. 19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил 13 августа, что из украинских портов вышли уже 16 судов с зерном для семи стран на трех континентах – в Европе, Азии и Африке. На их борту – около полумиллиона тонн агропродукции: кукуруза, пшеница, подсолнечное масло, соя и другие товары, абсолютно необходимые мировому рынку, рассказал президент.

С началом полномасштабного вторжения России на территорию Украины значительно сократили экспорт своей продукции из-за блокады морских портов в том числе металлургические компании. Украинские металлурги не могут доставлять свою продукцию покупателям морским путем, при этом Россия вывозит захваченный металл и, вероятно, попытается его продать на международном рынке.

Теги: экономика, экспорт, металлургия, война России против Украины, финансы
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