Разблокировка портов для экспорта металлопродукции позволяет поддержать экономику и гривну – политолог

"Несколько сотен миллионов долларов, которые мы получим от экспорта металлопродукции, – это поддержка экономики, ведь у нас есть дефицит бюджета и давление на нацвалюту. Мы уже провели шесть месяцев полномасштабной войны, поэтому нам необходимо использовать любое окно возможностей для того, чтобы поддерживать бюджет и украинцев", – сказал он.
Петренко отметил, что кризис с вывозом украинской металлопродукции совпал с проблемами с металлом на мировых рынках и это дает повод "для осторожного оптимизма".
"У нас есть хороший прецедент – налаживание экспорта зерновых через порты, и мы можем его использовать. Так что ничего невозможного здесь нет. И правительство и все наши переговорные группы сейчас работают с Турцией и непосредственными потребителями нашей металлопродукции. Поэтому есть ограниченный оптимизм – у нас ведь есть поддержка со стороны Турции и ООН", – объяснил политолог.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала полномасштабного российского вторжения в Украину торговое судоходство в Азовском море было заблокировано. 19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил 13 августа, что из украинских портов вышли уже 16 судов с зерном для семи стран на трех континентах – в Европе, Азии и Африке. На их борту – около полумиллиона тонн агропродукции: кукуруза, пшеница, подсолнечное масло, соя и другие товары, абсолютно необходимые мировому рынку, рассказал президент.
С началом полномасштабного вторжения России на территорию Украины значительно сократили экспорт своей продукции из-за блокады морских портов в том числе металлургические компании. Украинские металлурги не могут доставлять свою продукцию покупателям морским путем, при этом Россия вывозит захваченный металл и, вероятно, попытается его продать на международном рынке.