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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Reuters сообщило о приостановке деятельности в Украине Красного Креста. Тот назвал информацию фейковой

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В Красном Кресте подчеркнули, что их представители продолжают помогать украинцам
В Красном Кресте подчеркнули, что их представители продолжают помогать украинцам
Фото: Червоний Хрест України / Facebook

10 октября, в день массированной ракетной атаки России по украинским объектам, агентство Reuters сообщило, что Международный комитет Красного Креста (МККК) приостановил свою деятельность в Украине из соображений безопасности.

Британское агентство сослалось на сообщение представителя МККК по электронной почте.

Reuters пишет, что в Украине в 10 разных точках работают около 700 сотрудников Красного Креста, они доставляют помощь и лекарства "миллионам" переселенцев.

Украинское подразделение МККК опровергло в Fаcebook информацию о приостановке работы.

"В связи с распространением фейковой информации о том, что якобы Красный Крест приостановил деятельность на территории Украины, информируем: общество Красного Креста Украины в связи с сегодняшними ракетными атаками по городам Украины работает в усиленном режиме, предоставляя помощь пострадавшим", – говорится в посте.

Скриншот: Червоний Хрест України / Facebook
Скриншот: Червоний Хрест України / Facebook

Контекст:

Массированный ракетный обстрел российскими оккупантами коснулся украинских городов КиевХарьковЛьвовДнепрОдессаХмельницкийЖитомирРовноНиколаев, Тернополь, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Конотоп.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, оккупанты выпустили по украинским объектам 84 крылатых ракет и 24 беспилотника, большинство из них были сбиты средствами ПВО.

По данным Нацполиции Украины, в результате ракетной атаки РФ погибли 11 человек, 87 получили ранения.

Главное управление разведки Минобороны Украины отметило, что российские войска получили указание из Кремля готовить массированные ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины еще 2-го и 3 октября.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, лекарства, Красный Крест, помощь, обстрелы, война России против Украины, ракеты, пострадавшие, Международный комитет Красного Креста
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