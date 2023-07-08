Резников рассказал, как и где Украина будет применять переданные США кассетные бомбы

Кассетные заряды будут использоваться только в тех областях, где сосредоточены оккупанты, для прорыва линии обороны РФ – глава МОУ Фото: ЕРА

По его словам, они существенно помогут Вооруженным силам в деоккупации захваченных РФ территорий и сохранении жизней украинских солдат.

Министр отметил, что согласно ст.51 Устава ООН, Украина имеет неотъемлемое право на самооборону и будет строго соблюдать все международные гуманитарные конвенции, подписанные и ратифицированные Украиной.

Резников упомянул, что с первого дня полномасштабного нападения Россия неизбирательно применяет кассетные боеприпасы.

"Наша позиция проста – нам нужно освободить временно оккупированные территории и спасти жизни наших людей. Для этого мы должны нанести потери врагу – военным преступникам, насильникам и мародерам, оккупировавшим наши территории. Чем больше потерь мы им нанесем, тем больше жизней украинского народа мы сможем спасти. В наших интересах сохранить жизни наших солдат. Поэтому мы будем продолжать делать это, используя все доступные нам виды летального оружия", – написал глава Минобороны.

Он назвал 5 ключевых принципов, которых Киев будет придерживаться, применяя кассетное оружие:

Украина будет использовать эти боеприпасы только для деоккупации наших международно признанных территорий. Они не будут использоваться на официально признанной территории РФ.

Силы обороны откажуться от применения кассетных бзарядов в городах, чтобы избежать риска для гражданского населения. Они будут использоваться только в тех областях, где сосредоточеныоккупанты, для прорыва линии обороны противника.

Украина будет вести строгий учет использования этого типа оружия и локальных зон, где оно будет применяться.

После освбождения эти территории будут приоритетными для целей разминирования. Это позволит нам ликвидировать риск от неразорвавшихся элементов кассетных боеприпасов".

Минобороны будет отчитываться перед партнерами об использовании кассетных боеприпасов и об их эффективности, чтобы обеспечить соответствующий стандарт прозрачной отчетности и контроля

We welcome the decision of the US to provide Ukraine with the new liberation weapons that will significantly help us to de-occupy our territories while saving the lives of the Ukrainian soldiers.



Under Article 51 of the UN Charter Ukraine has a universal internationally… — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 7, 2023

Контекст: 7 июля США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $800 млн, в него вошли боеприпасы 155-мм калибра, в том числе DPICM (кассетные боеприпасы). США решились включить в помощь кассетные боеприпасы, потому что Украина находится в разгаре своего контрнаступления, заявили в Пентагоне. "Мы хотим убедиться, что у украинцев достаточно артиллерии, чтобы держаться в бою в контексте текущего контрнаступления... дела идут немного медленнее, чем некоторые надеялись", – указал замминистра обороны по политическим вопросам Колин Каль. Как подчеркнули в Белом доме, одним из условий поставки вооружений Украине в целом является то, что она не будет их использовать не на своей территории. Конвенция ООН по кассетным боеприпасам, вступившая в силу в 2010 году, запрещает накопление, передачу или использование кассетных бомб, однако страны, владеющие крупнейшими запасами такого вооружения (США, Китай и Россия), документ не подписали. На вооружении США также находятся кассетные боеприпасы, в которых поражающие элементы, в отличие от кассетных бомб, не взрываются и используют для поражения только кинетическую энергию. Кроме того, международное право запрещает использование кассетных снарядов в густонаселенных районах и против мирных жителей. Россия, как писали СМИ, сбрасывала такие бомбы на города в Сирии, хотя и отрицала их применение. С начала вторжения РФ в Украину зафиксировано использование Россией таких боеприпасов в Харьковской, Николаевской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Глава МОУ добавил, что уже передал уведомление об этих принципах американской стороне.