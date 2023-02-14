Резников рассказал о приоритетах девятого "Рамштайна"

"Отправляюсь на девятый "Рамштайн", чтобы поработать над защитой украинского неба, включая использование авиационной платформы; укреплением "танковой коалиции"; обеспечением достаточных запасов боеприпасов; обучением украинской армии; стабильностью логистики, обслуживания и ремонта – реализация "военного Шенгена", – заявил министр.

Контекст:

Формат "Рамштайн" был основан весной 2022 года – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Глава Минобороны Украины Алексей Резников после этой встречи заявил, что произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.

Девятая встреча контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") состоится 14 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Бельгия). Ее основными темами будут защита украинского неба с помощью авиации и развитие "танковой коалиции", сообщил Резников.

На заседании "Рамштайна" будет обсуждаться поставка Украине истребителей, уточнил генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, приоритетом является быстрая передача Киеву танков, БМП и подобной тяжелой техники.

Президент России Владимир Путин не готовится к миру, а начинает новое наступление против Украины, подчеркнул Столтенберг 13 февраля.