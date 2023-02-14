Резников рассказал о приоритетах девятого "Рамштайна"

"Отправляюсь на девятый "Рамштайн", чтобы поработать над защитой украинского неба, включая использование авиационной платформы; укреплением "танковой коалиции"; обеспечением достаточных запасов боеприпасов; обучением украинской армии; стабильностью логистики, обслуживания и ремонта – реализация "военного Шенгена", – заявил министр.
Off to #Ramstein 9 to work on:— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 13, 2023
•protecting * skies, including utilization of an aviation platform
•strengthening the "tank coalition"
•securing sufficient ammo stocks
•training of #UAarmy
•stability of logistics, maintenance & repair - implementation of "Military Schengen"
Формат "Рамштайн" был основан весной 2022 года – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Глава Минобороны Украины Алексей Резников после этой встречи заявил, что произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.
Девятая встреча контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") состоится 14 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Бельгия). Ее основными темами будут защита украинского неба с помощью авиации и развитие "танковой коалиции", сообщил Резников.
На заседании "Рамштайна" будет обсуждаться поставка Украине истребителей, уточнил генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, приоритетом является быстрая передача Киеву танков, БМП и подобной тяжелой техники.
Президент России Владимир Путин не готовится к миру, а начинает новое наступление против Украины, подчеркнул Столтенберг 13 февраля.