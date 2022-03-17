Резников рассказал предателям родины, как они могут смягчить свою вину

Резников, в частности, подчеркнул, что Россия никогда не будет относиться к предателям Украины как к своим гражданам.
"Для тех, кто предал присягу в 2014 году, сообщение такое. Вы совершили преступление против Украины, против украинского народа. Вы лучше любого знаете, что россияне относятся к вам как к потенциальным предателям. Поэтому направляют в наиболее опасные точки. Ваша жизнь для них ничего не стоит. Вы видите, что Россия эту войну непременно проиграет. Хотите жить – бегите. Или сдавайтесь в плен", – отметил министр.
Он также сообщил, как предатели могут смягчить свою вину.
"Если сдадитесь в плен вместе с техникой, предоставите важную информацию или поможете захватить российских офицеров – это будет учтено при привлечении вас к ответственности как существенное смягчающее обстоятельство. Сохраните жизнь, отбудете наказание, получите шанс начать все сначала в мире. Только не медлите", – предостерег Резников.
Война России против Украины. Главное
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
В марте 2014 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что на сторону России в Крыму перешли 72 воинские части украинской армии, писала ВВС.