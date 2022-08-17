Резников: ВСУ не потеряли ни одной HIMARS

"Абсолютно ответственно могу сказать: ни одна [РСЗО] HIMARS не потеряна. Поэтому, когда вы читаете в российских СМИ, медиа, соцсетях, что солдат Иванов с "калашниковым" ворвался и увидел грузовик, в котором он уничтожил автоматом Калашникова одновременно 12 HIMARS, можете просто посмеяться и покрутить вот так вот (пальцем у виска. – "ГОРДОН"). Ну, такова у них система пропаганды. Это чушь", – сказал он.

Контекст:

После того как партнеры начали поставлять Украине РСЗО, артиллеристы ВСУ уничтожили десятки складов боеприпасов российских оккупантов, рассказывал министр обороны Украины Алексей Резников. Согласно данным Генштаба на 4 августа, только за одну неделю ВСУ с помощью HIMARS и MLRS уничтожили 10 пунктов управления оккупантов, около 15 складов и логистических баз.

В Пентагоне 12 августа оценили эффективность действий ВСУ на 12 по 10-балльной шкале. "Только исходя из того, насколько впечатляющими они были для нас во многих отношениях, – сказал чиновник Пентагона. – Они нашли способы делать то, о чем мы не могли бы и подумать, что это возможно".

Российская пропаганда регулярно заявляет о якобы уничтожении HIMARS в Украине, однако в Пентагоне и ВСУ неоднократно опровергали эти утверждения.