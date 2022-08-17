ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников: ВСУ не потеряли ни одной HIMARS

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Резников призвал не верить российской пропаганде
Резников призвал не верить российской пропаганде
Фото: EPA

Ни одна реактивная система залпового огня HIMARS, переданная Соединенными Штатами, не была уничтожена в ходе войны, развязанной Россией против Украины. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью "Голосу Америки", которое вышло 16 августа.

"Абсолютно ответственно могу сказать: ни одна [РСЗО] HIMARS не потеряна. Поэтому, когда вы читаете в российских СМИ, медиа, соцсетях, что солдат Иванов с "калашниковым" ворвался и увидел грузовик, в котором он уничтожил автоматом Калашникова одновременно 12 HIMARS, можете просто посмеяться и покрутить вот так вот (пальцем у виска. – "ГОРДОН"). Ну, такова у них система пропаганды. Это чушь", – сказал он.

Контекст:

После того как партнеры начали поставлять Украине РСЗО, артиллеристы ВСУ уничтожили десятки складов боеприпасов российских оккупантов, рассказывал министр обороны Украины Алексей Резников. Согласно данным Генштаба на 4 августа, только за одну неделю ВСУ с помощью HIMARS и MLRS уничтожили 10 пунктов управления оккупантов, около 15 складов и логистических баз. 

В Пентагоне 12 августа оценили эффективность действий ВСУ на 12 по 10-балльной шкале"Только исходя из того, насколько впечатляющими они были для нас во многих отношениях, – сказал чиновник Пентагона. – Они нашли способы делать то, о чем мы не могли бы и подумать, что это возможно".

Российская пропаганда регулярно заявляет о якобы уничтожении HIMARS в Украине, однако в Пентагоне и ВСУ неоднократно опровергали эти утверждения.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, российская пропаганда, Алексей Резников, Минобороны, война России против Украины, HIMARS
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Гордон показал, откуда произошел символ российских оккупантов "Z"
Гордон показал, откуда произошел символ российских оккупантов "Z"
  Каменских рассказала, с кем после возвращения в Украину встретилась в первую очередь
  Каменских рассказала, с кем после возвращения в Украину встретилась в первую очередь
"Такая красавица, вся в маму". Восьмилетняя дочь Пугачевой и Галкина спела песню, которую написала сама. Видео
"Такая красавица, вся в маму". Восьмилетняя дочь Пугачевой и Галкина спела песню, которую написала сама. Видео
"Нежный пожар". Звезда "Крепостной" станцевала на пилоне в поддержку ВСУ. Видео
"Нежный пожар". Звезда "Крепостной" станцевала на пилоне в поддержку ВСУ. Видео
В Украине стартовал нацотбор на "Евровидение 2023". Названо имя музыкального продюсера
В Украине стартовал нацотбор на "Евровидение 2023". Названо имя музыкального продюсера
"Ты превосходна!" 41-летняя Кардашян засветила бюст в бассейне
"Ты превосходна!" 41-летняя Кардашян засветила бюст в бассейне
В США скончался 81-летний режиссер "Трои" Вольфганг Петерсен
В США скончался 81-летний режиссер "Трои" Вольфганг Петерсен
"Какое чувство ритма! Как синхронно!" Гордон показал, как они "станцевали" вместе с Кличко
"Какое чувство ритма! Как синхронно!" Гордон показал, как они "станцевали" вместе с Кличко
"Только папа не меняется!" Галкин показал, как выглядел он и его сын Гарри в разные годы
"Только папа не меняется!" Галкин показал, как выглядел он и его сын Гарри в разные годы
Дорофеева, Monatik, Полякова и другие. Восемь украинских знаменитостей, которые уже вернулись в Украину
Дорофеева, Monatik, Полякова и другие. Восемь украинских знаменитостей, которые уже вернулись в Украину
"Я за тебя до конца". Жена командира "Азова" Прокопенко показала фото с мечом, снятое ее супругом
"Я за тебя до конца". Жена командира "Азова" Прокопенко показала фото с мечом, снятое ее супругом
"Всегда великолепна и сексуальна". 64-летняя Мадонна страстно поцеловала двух женщин перед камерой. Видео
"Всегда великолепна и сексуальна". 64-летняя Мадонна страстно поцеловала двух женщин перед камерой. Видео
"Красивое фото, милое". Каменских снялась в просторной рубашке
"Красивое фото, милое". Каменских снялась в просторной рубашке
"Такая красотка". Деми Мур позировала на яхте в розовом бикини
"Такая красотка". Деми Мур позировала на яхте в розовом бикини
  Садовый рассказал, каким было условие приезда Джоли во Львов
  Садовый рассказал, каким было условие приезда Джоли во Львов
  Жена министра обороны Украины Резникова высказалась о президентских амбициях мужа
  Жена министра обороны Украины Резникова высказалась о президентских амбициях мужа
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
48-летняя жена Виталия Кличко после его заявления о разводе озвучила причину этого решения (294851)
2
"Красавица, как всегда". 55-летняя Хайек в полный рост снялась в бикини (91435)
3
63-летняя Мадонна подняла топ перед камерой. Фото (47071)
4
В сети рассказали, какая Никитюк в обычной жизни, и показали уличное фото со звездой (44625)
5
"Красавица!", "Очень эффектная". 40-летняя Мейхер снялась в ультрамини. Фото (38923)
6
Латвийский режиссер – россиянам: Ваша страна грозится сбросить на Европу атомную бомбу. Ненормально, что сюда будут приезжать ваши туристы (35332)
7
Укрытие с запасом продуктов и панорамные окна. Мэр Львова Садовый показал свой двухэтажный особняк, расположенный на возвышенности. Видео (30186)
8
Жена министра обороны Украины Резникова высказалась о президентских амбициях мужа (28803)
 
 
 
 