Россия начинает сыпаться, США боятся провала России, F-16, "армия дронов". Интервью Гордона с азербайджанским военным аналитиком Рустамзаде. Видео

Во время интервью Рустамзаде говорил о:
"Вам надо готовиться к долгой войне... Обратите внимание на последние поставки, это системы противовоздушной обороны. Поймите, нет такого "вундерваффе" – оружия, которое вы получите и сразу победите. Вам нужно усиливаться во всех сферах... Эмоциональные качели не нужны. Не надо себя настраивать: "Вот сейчас мы рванем и победим". Надо, чтобы дыхалки хватило на длинную дистанцию", – сказал в интервью Рустамзаде.
Он спрогнозировал, что война в Украине продлится еще больше года.
"Если же к зиме вам [удастся] увеличить на 20–30% количество артиллерийских боеприпасов, если к зиме количество ударных дронов увеличите на 40–50%, а к началу зимы над вам будут летать F-16, то к осени 2024 года вы можете добиться военного истощения Российской Федерации. Я отбрасываю все другие факторы – экономику, внутриполитическую ситуацию, говорю только о военном инструменте. С теми силами и средствами, которые есть у вас, это может затянуться и на три года", – сказал военный аналитик.
Рустамзаде окончил Азербайджанское высшее военное училище (специальность – "авиационная и космическая техника"). Он офицер запаса ВВС Азербайджана. Сейчас работает ведущим аналитиком азербайджанского центра STEM.