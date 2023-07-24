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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Россия начинает сыпаться, США боятся провала России, F-16, "армия дронов". Интервью Гордона с азербайджанским военным аналитиком Рустамзаде. Видео

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Рустамзаде украинцам: Вам надо готовиться к долгой войне... Не надо себя настраивать: "Вот сейчас мы рванем и победим". Надо, чтобы дыхалки хватило на длинную дистанцию
Рустамзаде – украинцам: Вам надо готовиться к долгой войне... Не надо себя настраивать: "Вот сейчас мы рванем и победим". Надо, чтобы дыхалки хватило на длинную дистанцию
Скриншот: Арманжан Байтасов / YouTube

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" вышло интервью с азербайджанским военным аналитиком Агилем Рустамзаде.

Во время интервью Рустамзаде говорил о:

  • ситуации на поле боя в Украине и о том, какую тактику избрали силы обороны Украины во время контрнаступления;
  • том, какое оружие нужно Украине в первую очередь;
  • значении дронов в российско-украинской войне;
  • поставках Украине западных истребителей F-16 и о том, сколько таких самолетов нужно украинской армии;
  • том, насколько Украине важно получить дальнобойные ракеты ATACMS; 
  • том, когда может закончиться война. 

"Вам надо готовиться к долгой войне... Обратите внимание на последние поставки, это системы противовоздушной обороны. Поймите, нет такого "вундерваффе" – оружия, которое вы получите и сразу победите. Вам нужно усиливаться во всех сферах... Эмоциональные качели не нужны. Не надо себя настраивать: "Вот сейчас мы рванем и победим". Надо, чтобы дыхалки хватило на длинную дистанцию", – сказал в интервью Рустамзаде.

Он спрогнозировал, что война в Украине продлится еще больше года. 

"Если же к зиме вам [удастся] увеличить на 2030% количество артиллерийских боеприпасов, если к зиме количество ударных дронов увеличите на 40–50%, а к началу зимы над вам будут летать F-16, то к осени 2024 года вы можете добиться военного истощения Российской Федерации. Я отбрасываю все другие факторы  экономику, внутриполитическую ситуацию, говорю только о военном инструменте. С теми силами и средствами, которые есть у вас, это может затянуться и на три года", – сказал военный аналитик. 

Рустамзаде окончил Азербайджанское высшее военное училище (специальность – "авиационная и космическая техника"). Он офицер запаса ВВС Азербайджана. Сейчас работает ведущим аналитиком азербайджанского центра STEM. 

видео

Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, война России против Украины, Агиль Рустамзаде
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