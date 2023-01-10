Россия не готова к переговорам с Украиной – Кулеба

"Фактически мы видим, что они исключают формулу мира, предложенную президентом [Владимиром] Зеленским. Но это не значит, что мы не должны пытаться продолжать", – заявил Кулеба.
Министр отметил, что Украина и дальше будет продолжать дипломатический путь.
"С чем вышел президент Зеленский: формула мира, состоящая из 10 простых шагов. Некоторые из них требуют участия России, некоторые – нет. РФ это может нравиться или не нравиться, но речь идет о создании коалиции стран, готовых искать дипломатическое решение в соответствии с предложениями президента Зеленского", – заявил Кулеба.
15 ноября на саммите G20 Зеленский представил украинскую формулу мира, включающую 10 пунктов. Она предусматривает координацию международных усилий по установлению ядерной, энергетической и продовольственной безопасности. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.
"Это сейчас одна из ключевых задач нашего государства – привлечь мир к конкретной реализации пунктов формулы мира", – сказал Зеленский 9 декабря. По его словам, Украина ощущает поддержку в вопросе привлечения России к ответственности за агрессию как от государств, так и от международных организаций и правозащитных институций.
Зеленский заявлял 18 декабря, что Украина уже готовит этой зимой специальный "саммит для мира". "Украинская формула мира – это 10 четких пунктов, способных создать новую архитектуру безопасности – глобально важную. То, что вернет свободу всей нашей украинской земле", – подчеркнул президент.
Глобальный саммит мира украинские власти хотят провести под эгидой ООН до конца февраля, сообщал глава МИД Дмитрий Кулеба.