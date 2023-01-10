Россия не готова к переговорам с Украиной – Кулеба

"Фактически мы видим, что они исключают формулу мира, предложенную президентом [Владимиром] Зеленским. Но это не значит, что мы не должны пытаться продолжать", – заявил Кулеба.

Министр отметил, что Украина и дальше будет продолжать дипломатический путь.

"С чем вышел президент Зеленский: формула мира, состоящая из 10 простых шагов. Некоторые из них требуют участия России, некоторые – нет. РФ это может нравиться или не нравиться, но речь идет о создании коалиции стран, готовых искать дипломатическое решение в соответствии с предложениями президента Зеленского", – заявил Кулеба.