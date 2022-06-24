Россия превратила в военные базы буровые вышки в Черном море, ВСУ обязаны были их атаковать – спикер Одесской ОВА

20 июня оккупационные власти Крыма заявили, что ВСУ ударили по буровым платформам "Черноморнефтегаза" в Черном море, которые Россия захватила во время аннексии Крыма в 2014 году. В Украине эту информацию официально не подтверждали. В Крыму заявили также, что с платформ были эвакуированы 94 человека, трое ранены, семь – пропали без вести.
Братчука попросили прокомментировать эти сообщения, он сказал, что официального подтверждения того, что ВСУ нанесли удар по вышкам, нет.
"Что касается так называемых вышек Бойко. Официального подтверждения информации нет. Понимаем, что военные операции ВСУ нуждаются в информационном сопровождении, но в первую очередь – в режиме тишины. Единственное, что могу сказать, речь идет не именно о вышках, а о соответствующих платформах, которые были украдены у Украины в 2014 году и были превращены в военные базы, потому что там были [системы] ПВО, личный состав – гарнизоны такие – и, конечно, радиолокационная разведка, что помогало россиянам создать ворота для полноценной блокировки Одесского порта в частности и контроля над частью Черного моря", – заявил спикер ОВА.
Он сказал, что неофициально подтверждает – "там кое-что горит".
"Ждем официального подтверждения. Но на мой взгляд, и это ключевой момент, эти платформы, которые стали военными объектами, Вооруженные силы Украины могли и даже, наверное, обязаны были атаковать. Так что ждем слова военных", – добавил Братчук.
Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
После аннексии в Крыму остались и были экспроприированы Россией буровые установки "Черноморнефтегаза", дочерней компании "Нафтогазу". Среди них две самоподъемные буровые установки "Петр Годованец" и "Независимость", которые приобрели в 2011 году по $400 млн за каждую (так называемые "вышки Бойко") и более старые "Таврида" и "Сиваш".
"Нафтогаз", потеряв доступ к добыче нефти и газа на территории Крыма, подал иск против России в апреле 2016 года. В феврале 2020 года стало известно, что украинская компания требует от РФ компенсации убытков за потерянные на полуострове активы на сумму $8 млрд. Только с 2014-го по 2019-й Россия добыла из принадлежащих Украине месторождений 10,4 млрд м³ газа.
По словам военных экспертов, с 2018 года охрана вышек, укрепленных российским спецназом, была передана Черноморскому флоту России с круглосуточной ротацией боевых кораблей, сообщило "Крым.Реалии". На них также были установлены радиолокационные станции, позволяющие контролировать надводное и воздушное пространство между Крымом и Одесской областью, и гидроакустические системы, которые позволяют "видеть" подводное пространство, говорил президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар.