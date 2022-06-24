Россия превратила в военные базы буровые вышки в Черном море, ВСУ обязаны были их атаковать – спикер Одесской ОВА

Братчук говорит, что официального подтверждения удара ВСУ по платформам в Черном море нет, но неофициально "там что-то горит" Скриншот: Телеканал Рада / YouTube

20 июня оккупационные власти Крыма заявили, что ВСУ ударили по буровым платформам "Черноморнефтегаза" в Черном море, которые Россия захватила во время аннексии Крыма в 2014 году. В Украине эту информацию официально не подтверждали. В Крыму заявили также, что с платформ были эвакуированы 94 человека, трое ранены, семь – пропали без вести.

Братчука попросили прокомментировать эти сообщения, он сказал, что официального подтверждения того, что ВСУ нанесли удар по вышкам, нет.

"Что касается так называемых вышек Бойко. Официального подтверждения информации нет. Понимаем, что военные операции ВСУ нуждаются в информационном сопровождении, но в первую очередь – в режиме тишины. Единственное, что могу сказать, речь идет не именно о вышках, а о соответствующих платформах, которые были украдены у Украины в 2014 году и были превращены в военные базы, потому что там были [системы] ПВО, личный состав – гарнизоны такие – и, конечно, радиолокационная разведка, что помогало россиянам создать ворота для полноценной блокировки Одесского порта в частности и контроля над частью Черного моря", – заявил спикер ОВА.

Он сказал, что неофициально подтверждает – "там кое-что горит".

"Ждем официального подтверждения. Но на мой взгляд, и это ключевой момент, эти платформы, которые стали военными объектами, Вооруженные силы Украины могли и даже, наверное, обязаны были атаковать. Так что ждем слова военных", – добавил Братчук.