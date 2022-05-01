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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты похитили депутата Новой Каховки

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19 апреля депутата забрали из собственного дома военные РФ
19 апреля депутата забрали из собственного дома военные РФ
Фото: Каховська міська територіальна громада / Facebook

Каховская городская территориальная община в Херсонской области сообщила в Facebook о похищении российскими военными депутата от партии "Батьківщина" Игоря Протоковило.

По данным общины, 19 апреля депутата забрали из собственного дома военные РФ.

В настоящее время его местонахождение неизвестно.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=361215232714229&id=100064772648646

Хореограф Мария Бугрова в Facebook также опубликовала информацию о похищении депутата. По ее словам, его готовы отпустить только при обмене пленными.

https://www.facebook.com/bugrovamasha/posts/5361350533915402

Контекст:

В марте стало известно, что на захваченных территориях Украины российские оккупанты прибегают к репрессиям: похищают политиков и активистов, давят на журналистов. Журналист из Каховки Херсонской области Олег Батурин, которого восемь дней удерживали россияне, рассказал, что в плену его избивали и угрожали убить.

В апреле жители оккупированного Херсона рассказали, что в областном центре появился аналог донецкой тюрьмы "Изоляция" для пыток несогласных с российским оккупационным режимом.

В конце апреля украинская разведка сообщила, что на оккупированных территориях массово похищают мужчин призывного возраста – оккупанты таким образом пополняют обменный фонд и, вероятно, хотят использовать для публичных издевательств 9 мая.

Об этом сообщил также мэр временно оккупированного Мелитополя Запорожской области Иван Федоров. "Похищают всех мужчин призывного возраста. Две недели назад они начали предлагать им вступать в вооруженные силы России, а сегодня похищают на блокпостах и увозят в неизвестном направлении", – сказал Федоров.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, Херсонская область, похищение, война России против Украины, обмен пленными, Новая Каховка, российские оккупанты
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