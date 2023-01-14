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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты за сутки нанесли по территории Украины 15 авиационных и пять ракетных ударов – Генштаб ВСУ

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Противник за сутки совершил более 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня
Противник за сутки совершил более 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня
Фото: Ярослав Янушевич / Херcонська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты за минувшие сутки нанесли по территории Украины 15 авиационных и пять ракетных ударов. Об этом 14 января в Fаcebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Два удара пришлись по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области.

Помимо этого, противник совершил более 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по Херсону.

"Нанося удары по населенным пунктам, враг продолжает уничтожать инфраструктуру и жилье гражданского населения, тем самым нарушает нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны", – говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что опасность авиационных и ракетных ударов сохраняется по всей Украине, и призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине.

По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, российские оккупанты
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