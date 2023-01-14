Российские оккупанты за сутки нанесли по территории Украины 15 авиационных и пять ракетных ударов – Генштаб ВСУ

Два удара пришлись по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области.
Помимо этого, противник совершил более 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по Херсону.
"Нанося удары по населенным пунктам, враг продолжает уничтожать инфраструктуру и жилье гражданского населения, тем самым нарушает нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны", – говорится в сообщении.
В Генштабе подчеркнули, что опасность авиационных и ракетных ударов сохраняется по всей Украине, и призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине.
По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет.