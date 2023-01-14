Российские оккупанты за сутки нанесли по территории Украины 15 авиационных и пять ракетных ударов – Генштаб ВСУ

Противник за сутки совершил более 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня Фото: Ярослав Янушевич / Херcонська ОДА (ОВА) / Telegram

Два удара пришлись по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области.

Помимо этого, противник совершил более 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по Херсону.

"Нанося удары по населенным пунктам, враг продолжает уничтожать инфраструктуру и жилье гражданского населения, тем самым нарушает нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны", – говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что опасность авиационных и ракетных ударов сохраняется по всей Украине, и призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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