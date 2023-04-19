ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Руководство лоукостера Ryanair заявило о готовности возобновить полеты в Украину через две недели после окончания войны

В Ryanair наняли около 60 украинских пилотов и 80 стюардесс, большинство из которых находятся на базах в Польше, ожидая открытия рынка
В Ryanair наняли около 60 украинских пилотов и 80 стюардесс, большинство из которых находятся на базах в Польше, ожидая открытия рынка
Фото: ЕРА

Ирландский лоукостер Ryanair готов возобновить полеты в Украину после завершения боевых действий и открытия воздушного пространства. Об этом 19 апреля в эфире Bloomberg заявил исполнительный директор Ryanair Майкл О’Лири.

По его словам, возобновление работы станет возможным, как только полеты в Украину станут безопасными.

"Мы сможем полететь туда примерно через две недели. Мы активно ищем способы и изучаем возможности для возвращения в Украину", – сказал О'Лири.

Он отметил, что в Ryanair наняли около 60 украинских пилотов и 80 стюардесс, большинство из которых находятся на базах в Польше, ожидая открытия рынка.

Исполнительный директор лоукостера подчеркнул, что авиакомпания планирует создать 30 маршрутов и развернуть несколько баз в Украине в течение 12 месяцев после возвращения.

По мнению О’Лири, послевоенное восстановление Украины предоставит "огромные возможности" для европейского бизнеса, а авиация будет играть ключевую роль, поскольку "россияне, вероятно, при отступлении взорвут дороги и мосты" и самолеты станут основным способом передвижения.

Контекст:

8 февраля 2022 года на фоне сообщений о возможном нападении страны-агрессора России на Украину Ryanair остановил продажу билетов на все рейсы из Харькова и Херсона.

16 февраля О'Лири заявил, что авиакомпания не планирует покидать рынок Украины и в дальнейшем будет летать в страну и из страны, "если не будет советского вторжения". Незадолго до полномасштабного вторжения России Ryanair заявлял о планах разместить на постоянное базирование в Украине до 20 самолетов.

Украина закрыла свое воздушное пространство 24 февраля, в день полномасштабного вторжения российских войск.

11 апреля 2023 года Государственное предприятие обслуживание воздушного движения ("Украерорух") сообщило, что украинское воздушное пространство будет открыто сразу после завершения военных действий и победы Вооруженных сил Украины.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, авиация, воздушное пространство, самолеты, война России против Украины, Украерорух, Ryanair, авиакомпания
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Панкейки на молоке. Четыре главных правила, чтобы они получились пышными и нежными
Панкейки на молоке. Четыре главных правила, чтобы они получились пышными и нежными
Галина ГРИШИНА
Tarabarova в третий раз стала матерью и показала первое фото с новорожденной дочерью
Tarabarova в третий раз стала матерью и показала первое фото с новорожденной дочерью
Галина ГРИШИНА
Потап рассказал, зачем в шоу-бизнесе на самом деле распускают слухи о его разводе с Каменских
Потап рассказал, зачем в шоу-бизнесе на самом деле распускают слухи о его разводе с Каменских
Галина ГРИШИНА
Всего три действия кардинально изменят привычный образ. Модный блогер показала эффектный способ носить кардиган. Видео
Всего три действия кардинально изменят привычный образ. Модный блогер показала эффектный способ носить кардиган. Видео
Галина ГРИШИНА
Ефросинина: Я хочу станцевать на прахе Путина свой лучший танец
Ефросинина: Я хочу станцевать на прахе Путина свой лучший танец
Галина ГРИШИНА
"Самый лучший бывший". 38-летняя Каминская показала, как 11 лет назад выходила замуж за своего первого мужа
"Самый лучший бывший". 38-летняя Каминская показала, как 11 лет назад выходила замуж за своего первого мужа
Галина ГРИШИНА
Пять "секретных ингредиентов", благодаря которым котлеты получаются сочными. Добавьте их в фарш, и "все будут просить рецепт"
Пять "секретных ингредиентов", благодаря которым котлеты получаются сочными. Добавьте их в фарш, и "все будут просить рецепт"
Галина ГРИШИНА
"Подбегала к каждому украинскому флагу поблагодарить". 47-летняя Падалко пробежала Бостонский марафон в поддержку Украины
"Подбегала к каждому украинскому флагу поблагодарить". 47-летняя Падалко пробежала Бостонский марафон в поддержку Украины
Галина ГРИШИНА
В ботфортах и полупрозрачном платье. 53-летняя Лопес показала свое самое свежее видео
В ботфортах и полупрозрачном платье. 53-летняя Лопес показала свое самое свежее видео
Как довести картофельное пюре до идеальной консистенции, если оно получилось жидким. Советы
Как довести картофельное пюре до идеальной консистенции, если оно получилось жидким. Советы
"Клубники будет завались!" Полейте куст этим раствором, чтобы получить щедрый урожай ягод
"Клубники будет завались!" Полейте куст этим раствором, чтобы получить щедрый урожай ягод
В команде Винника прокомментировали слухи, распространяемые украинским блогером об артисте
В команде Винника прокомментировали слухи, распространяемые украинским блогером об артисте
Галина ГРИШИНА
"Семейка наконец-то воссоединилась!" 74-летняя Пугачева сняла на видео мужа и подросших детей
"Семейка наконец-то воссоединилась!" 74-летняя Пугачева сняла на видео мужа и подросших детей
"Мягкое печенье буквально из ничего!" Рецепт вкусной и ароматной выпечки
"Мягкое печенье буквально из ничего!" Рецепт вкусной и ароматной выпечки
Блогер Рамина Эсхакзай после пяти лет отношений рассталась со своим женихом – адвокатом Прониным
Блогер Рамина Эсхакзай после пяти лет отношений рассталась со своим женихом – адвокатом Прониным
Галина ГРИШИНА
"Чтобы помочь себе разобраться с проблемами". Каменских на фоне слухов о разводе призналась, что обращалась к психологу
"Чтобы помочь себе разобраться с проблемами". Каменских на фоне слухов о разводе призналась, что обращалась к психологу
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кондратюк: После того, как Лорак выступила с концертом на годовщину российского флота, о ней бессмысленно говорить. У нее нет мозгов (99861)
2
Ефросинина назвала продукты, которые исключила из своего рациона (75541)
3
Трендовый маникюр, от которого Зеленская отказалась после начала войны. 10 самых ярких фото (74833)
4
Винник спустя год после исчезновения впервые появился в сети (73242)
5
Внучка секретаря СНБО Данилова – 16-летняя певица Маша Данилова призналась, что многие хотят с ней дружить из-за известной фамилии (61868)
6
"Как я могу отвечать за поступки женщины, которой 37 лет?" Ефросинина высказалась о сестре, которая живет в России и молчит о войне (53137)
7
"Если эту подкормку не сделать, можете не мечтать о больших размерах". Чем удобрять чеснок в апреле, чтобы был хороший урожай (39565)
8
Данилко и его команда из-за новых правил выезда артистов за границу не смогли отправиться на гастроли в США. Он сделал заявление (39293)
 
 
 
 