С 1 августа в Украине разрешат регистрировать машины с правым рулем

Разрешение будет действовать в период действия военного положения в Украине и 90 дней после его отмены Фото: carpages.ca

Согласно закону, машины с правым рулем смогут использовать:

воинские части, подразделения Вооруженных сил Украины, а также другие образованные в соответствии с законами Украины военные формирования;

Служба безопасности Украины;

Национальная полиция;

Национальная гвардия Украины;

Министерство внутренних дел;

Государственная пограничная служба Украины;

Управление государственной охраны;

Государственная специальная служба транспорта;

Государственная служба специальной связи и защиты информации;

Оперативно-спасательная служба гражданской защиты.

Такие автомобили могут быть ввезены в Украину в качестве гуманитарной, благотворительной или технической помощи союзников, а также в рамках межгосударственных соглашений.

Все праворульные машины должны быть зарегистрированы в Едином государственном реестре транспортных средств.