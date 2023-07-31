С 1 августа в Украине разрешат регистрировать машины с правым рулем

Согласно закону, машины с правым рулем смогут использовать:
Такие автомобили могут быть ввезены в Украину в качестве гуманитарной, благотворительной или технической помощи союзников, а также в рамках межгосударственных соглашений.
Все праворульные машины должны быть зарегистрированы в Едином государственном реестре транспортных средств.
Праворульные автомобили запрещено использовать в Украине на основании п. 5 ст. 29 закона Украины "О дорожном движении".
В апреле 2023 года группа народных депутатов внесла на рассмотрение Верховной Рады законопроект, предлагающий временно разрешить регистрацию автомобилей с правым расположением руля. Согласно опубликованной на сайте ВР пояснительной записке, силы обороны Украины остро нуждаются в автомобилях, способных преодолевать бездорожье, а также имеющих высокую проходимость и хорошую маневренность. "Это, в частности, пикапы, внедорожники, микроавтобусы и различные спецавтомобили. Большое количество автомобилей с соответствующими техническими характеристиками можно приобрести в Великобритании, но учитывая левостороннее движение в этой стране, они имеют правое расположение руля", – говорилось в документе.
Этот законопроект был принят Верховной Радой 28 июня и опубликован в официальном издании парламента "Голос Украины" 7 июля.