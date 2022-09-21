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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Санду: Незаконное присутствие войск РФ в приднестровском регионе нарушает наш нейтралитет и увеличивает риски для безопасности

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Санду: Молдова знает, что значит быть страной, разделенной конфликтами
Санду: Молдова знает, что значит быть страной, разделенной конфликтами
Фото: EPA

Президент Молдовы Майя Санду призвала немедленно и безоговорочно вывести войска РФ с молдавской территории. Об этом она заявила во время дебатов на 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 21 сентября, текст речи опубликовала пресс-служба президента.

"Молдова знает, что значит быть страной, разделенной конфликтами. В 1992 году мы столкнулись с короткой, но трагической войной в приднестровском регионе нашей страны. Спустя три десятилетия мы все еще пытаемся преодолеть последствия этого конфликта и реинтегрировать нашу страну", - сказала она.

По словам Санду, единственный способ добиться этого – мирный диалог и уважение к суверенитету и территориальной целостности Молдовы.

"Поскольку Россия начала войну против Украины, мы работали усерднее, чем когда-либо, чтобы поддерживать мир на обоих берегах Днестра. Мы сделали все возможное, чтобы все граждане Молдовы, в том числе проживающие в сепаратистском регионе, продолжали жить в мире. Незаконное присутствие российских военных в приднестровском регионе нарушает наш нейтралитет и увеличивает риски для безопасности нашей страны. Призываем к полному и безоговорочному выводу российских войск. Мы призываем к уничтожению боеприпасов со складов Кобасной, которые представляют угрозу безопасности и окружающей среде для региона в целом", – заявила президент.

Контекст:

Приднестровье – административная единица в составе Молдовы, имеет статус автономии. В 1990 году на этой территории "Приднестровская молдавская республика" ("ПМР") объявила о суверенитете. В связи с этим между Молдовой и самопровозглашенной республикой тогда начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил.

Политически конфликт до сих пор не урегулирован. Мировым сообществом независимость Приднестровья не признана. В 2022 году после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ПАСЕ признала Приднестровье оккупированной РФ территорией.

Президент Молдовы Майя Санду неоднократно заявляла о необходимости вывести российские войска с территории страны. 30 ноября 2020 года она заявила, что в Приднестровье находится оперативная группа войск РФ, на размещение которой не было договоренности с Молдовой, и предложила заменить российских военных гражданской миссией под эгидой ОБСЕ.

В МИД РФ заявили, что против вывода своих "миротворцев" из Приднестровья, а президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия выведет войска, когда "будет налажен нормальный диалог между Приднестровьем и остальной частью Молдовы".

21 июля 2022 года в российском МИД заявили, что Молдова неоднократно и якобы без объяснения причин задерживала российских военных, которые направлялись в Приднестровье, и выразили недовольство этим. В МИД Молдовы ответили: случаи неразрешения въезда были, но речь шла не о миротворцах, а об участниках формирования, которое находится на территории страны незаконно.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Молдова, ООН, Приднестровье, Генеральная Ассамблея ООН, Майя Санду
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