Санду: Незаконное присутствие войск РФ в приднестровском регионе нарушает наш нейтралитет и увеличивает риски для безопасности

"Молдова знает, что значит быть страной, разделенной конфликтами. В 1992 году мы столкнулись с короткой, но трагической войной в приднестровском регионе нашей страны. Спустя три десятилетия мы все еще пытаемся преодолеть последствия этого конфликта и реинтегрировать нашу страну", - сказала она.
По словам Санду, единственный способ добиться этого – мирный диалог и уважение к суверенитету и территориальной целостности Молдовы.
"Поскольку Россия начала войну против Украины, мы работали усерднее, чем когда-либо, чтобы поддерживать мир на обоих берегах Днестра. Мы сделали все возможное, чтобы все граждане Молдовы, в том числе проживающие в сепаратистском регионе, продолжали жить в мире. Незаконное присутствие российских военных в приднестровском регионе нарушает наш нейтралитет и увеличивает риски для безопасности нашей страны. Призываем к полному и безоговорочному выводу российских войск. Мы призываем к уничтожению боеприпасов со складов Кобасной, которые представляют угрозу безопасности и окружающей среде для региона в целом", – заявила президент.
Приднестровье – административная единица в составе Молдовы, имеет статус автономии. В 1990 году на этой территории "Приднестровская молдавская республика" ("ПМР") объявила о суверенитете. В связи с этим между Молдовой и самопровозглашенной республикой тогда начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил.
Политически конфликт до сих пор не урегулирован. Мировым сообществом независимость Приднестровья не признана. В 2022 году после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ПАСЕ признала Приднестровье оккупированной РФ территорией.
Президент Молдовы Майя Санду неоднократно заявляла о необходимости вывести российские войска с территории страны. 30 ноября 2020 года она заявила, что в Приднестровье находится оперативная группа войск РФ, на размещение которой не было договоренности с Молдовой, и предложила заменить российских военных гражданской миссией под эгидой ОБСЕ.
В МИД РФ заявили, что против вывода своих "миротворцев" из Приднестровья, а президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия выведет войска, когда "будет налажен нормальный диалог между Приднестровьем и остальной частью Молдовы".
21 июля 2022 года в российском МИД заявили, что Молдова неоднократно и якобы без объяснения причин задерживала российских военных, которые направлялись в Приднестровье, и выразили недовольство этим. В МИД Молдовы ответили: случаи неразрешения въезда были, но речь шла не о миротворцах, а об участниках формирования, которое находится на территории страны незаконно.