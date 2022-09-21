Санду: Незаконное присутствие войск РФ в приднестровском регионе нарушает наш нейтралитет и увеличивает риски для безопасности

"Молдова знает, что значит быть страной, разделенной конфликтами. В 1992 году мы столкнулись с короткой, но трагической войной в приднестровском регионе нашей страны. Спустя три десятилетия мы все еще пытаемся преодолеть последствия этого конфликта и реинтегрировать нашу страну", - сказала она.

По словам Санду, единственный способ добиться этого – мирный диалог и уважение к суверенитету и территориальной целостности Молдовы.

"Поскольку Россия начала войну против Украины, мы работали усерднее, чем когда-либо, чтобы поддерживать мир на обоих берегах Днестра. Мы сделали все возможное, чтобы все граждане Молдовы, в том числе проживающие в сепаратистском регионе, продолжали жить в мире. Незаконное присутствие российских военных в приднестровском регионе нарушает наш нейтралитет и увеличивает риски для безопасности нашей страны. Призываем к полному и безоговорочному выводу российских войск. Мы призываем к уничтожению боеприпасов со складов Кобасной, которые представляют угрозу безопасности и окружающей среде для региона в целом", – заявила президент.