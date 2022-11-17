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САП сообщила о подозрении нардепу, который не задекларировал имущество на 1,7 млн грн

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По данным СМИ, САП сообщила о подозрении Волынцу
По данным СМИ, САП сообщила о подозрении Волынцу
Фото: Михайло Волинець / Facebook

17 ноября сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении в недостоверном декларировании действующему народному депутату Украины. Об этом проинформировала пресс-служба САП.

Имени нардепа не называют, по данным "Интерфакс-Украина", это депутат от фракции "Батьківщина" Михаил Волынец. 

Следствие считает, что он умышленно внес в декларацию за 2020 год заведомо недостоверные данные, которые отличаются от достоверных на 1,7 млн грн. 

"В декларации за 2020 год народный депутат не указал два автомобиля, которыми он пользовался и которые по праву собственности принадлежат его близким родственникам, а также доход его гражданской жены в сумме почти 95 тыс. грн. В общей сложности сумма незадекларированного имущества более чем в 786 раз превышает прожиточный минимум для трудоспособных лиц. Досудебное расследование было начато генеральным прокурором по рапорту прокуроров САП относительно выявления соответствующих сведений во время журналистского расследования. Впоследствии эта информация подтвердилась материалами проверки НАПК и результатами расследования детективов НАБУ", – добавили в САП.

Контекст:

В мае САП подавала в Высший антикоррупционный суд иск о конфискации квартиры Волынца как необоснованного актива и взыскании ее в доход государства (перед этим журналисты выяснили, что Волынец не указал в декларации за 2020 год источник происхождения почти 3 млн грн на покупку квартиры в Печерском районе Киева). ВАКС отказал в удовлетворении иска.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: доходы, Михаил Волынец, НАБУ, подозрение, САП, имущество, декларирование
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