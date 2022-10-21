СБУ идентифицировала новых организаторов псевдореферендума на юге Украины

СБУ установила места нахождения всех коллаборантов, а также маршруты их перемещения и круг связей Фото: depositphotos.com

По информации СБУ, злоумышленники добровольно начали сотрудничать с российскими оккупантами и вошли в состав местных оккупационных администраций.

Например, в Херсонской области семь жителей Генического района согласились возглавить так называемые "избирательные комиссии" в райцентре и поселке Новоалексеевка. На своих "должностях" они занимались подготовкой к проведению псевдоголосования.

"Установлено, что коллаборанты организовывали функционирование незаконных "избирательных участков", в том числе подбирали "персонал" и снабжали его оргтехникой. Кроме того, вражеские приспешники формировали так называемые "реестры избирателей", в которые "вписывали" граждан, выехавших за пределы области. Таким образом, они искусственно "накручивали" явку людей и количество голосов на фейковых мероприятиях Кремля", – говорится в заявлении.

Им заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц по предварительному сговору) и ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, СБУ разоблачила еще одного злоумышленника, который в начале полномасштабного вторжения России в Украину присоединился к оккупантам и организовал псевдореферендум на территории Кинбурнской косы в Николаевской области. Также он активно комментировал сфальсифицированные "результаты" псевдореферендумов для пропагандистских росСМИ и Telegram-каналов.

По информации СБУ, злоумышленник скрывается на временно оккупированной территории АР Крым. При этом служба установила места нахождения всех коллаборантов, маршруты их перемещения и круг связей.