СБУ идентифицировала новых организаторов псевдореферендума на юге Украины

По информации СБУ, злоумышленники добровольно начали сотрудничать с российскими оккупантами и вошли в состав местных оккупационных администраций.
Например, в Херсонской области семь жителей Генического района согласились возглавить так называемые "избирательные комиссии" в райцентре и поселке Новоалексеевка. На своих "должностях" они занимались подготовкой к проведению псевдоголосования.
"Установлено, что коллаборанты организовывали функционирование незаконных "избирательных участков", в том числе подбирали "персонал" и снабжали его оргтехникой. Кроме того, вражеские приспешники формировали так называемые "реестры избирателей", в которые "вписывали" граждан, выехавших за пределы области. Таким образом, они искусственно "накручивали" явку людей и количество голосов на фейковых мероприятиях Кремля", – говорится в заявлении.
Им заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц по предварительному сговору) и ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.
Кроме того, СБУ разоблачила еще одного злоумышленника, который в начале полномасштабного вторжения России в Украину присоединился к оккупантам и организовал псевдореферендум на территории Кинбурнской косы в Николаевской области. Также он активно комментировал сфальсифицированные "результаты" псевдореферендумов для пропагандистских росСМИ и Telegram-каналов.
По информации СБУ, злоумышленник скрывается на временно оккупированной территории АР Крым. При этом служба установила места нахождения всех коллаборантов, маршруты их перемещения и круг связей.
С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России.
Оккупанты также провели так называемый "референдум" на захваченной части Николаевской области, которую они "присоединили" к Херсонской. Жители временно оккупированной Снигиревки выходили на митинг против проведения у них российского псевдоголосования.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий.
О непризнании результатов псевдореферендумов заявил ряд стран, в частности Германия, Италия, США, Великобритания, Сербия, Австрия, Грузия, Турция и другие. ООН также осудила проведение "референдумов" оккупантами. Против России ввели новые экономические санкции США, Великобритания и Канада.
29 сентября президент России Владимир Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины. 30 сентября Путин в Кремле подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.