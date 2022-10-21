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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ идентифицировала новых организаторов псевдореферендума на юге Украины

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СБУ установила места нахождения всех коллаборантов, а также маршруты их перемещения и круг связей
СБУ установила места нахождения всех коллаборантов, а также маршруты их перемещения и круг связей
Фото: depositphotos.com

Служба безопасности Украины установила еще восемь организаторов псевдореферендумов во временно захваченных районах Херсонской и Николаевской областей. Об этом пресс-служба СБУ заявила 21 октября в Telegram.

По информации СБУ, злоумышленники добровольно начали сотрудничать с российскими оккупантами и вошли в состав местных оккупационных администраций.

Например, в Херсонской области семь жителей Генического района согласились возглавить так называемые "избирательные комиссии" в райцентре и поселке Новоалексеевка. На своих "должностях" они занимались подготовкой к проведению псевдоголосования.

"Установлено, что коллаборанты организовывали функционирование незаконных "избирательных участков", в том числе подбирали "персонал" и снабжали его оргтехникой. Кроме того, вражеские приспешники формировали так называемые "реестры избирателей", в которые "вписывали" граждан, выехавших за пределы области. Таким образом, они искусственно "накручивали" явку людей и количество голосов на фейковых мероприятиях Кремля", – говорится в заявлении.

Им заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц по предварительному сговору) и ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, СБУ разоблачила еще одного злоумышленника, который в начале полномасштабного вторжения России в Украину присоединился к оккупантам и организовал псевдореферендум на территории Кинбурнской косы в Николаевской области. Также он активно комментировал сфальсифицированные "результаты" псевдореферендумов для пропагандистских росСМИ и Telegram-каналов.

По информации СБУ, злоумышленник скрывается на временно оккупированной территории АР Крым. При этом служба установила места нахождения всех коллаборантов, маршруты их перемещения и круг связей.

Контекст:

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России.

Оккупанты также провели так называемый "референдум" на захваченной части Николаевской области, которую они "присоединили" к Херсонской. Жители временно оккупированной Снигиревки выходили на митинг против проведения у них российского псевдоголосования.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий.

О непризнании результатов псевдореферендумов заявил ряд стран, в частности ГерманияИталияСШАВеликобританияСербияАвстрияГрузияТурция и другие. ООН также осудила проведение "референдумов" оккупантами. Против России ввели новые экономические санкции СШАВеликобритания и Канада

29 сентября президент России Владимир Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины. 30 сентября Путин в Кремле подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Теги: Россия, СБУ, Украина, война, Кремль, оккупация, вторжение, война России против Украины, подозрение, Служба безопасности Украины, сотрудничество
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